В 2023 году Православная церковь Украины (ПЦУ) приняла решение о переходе на новоюлианский календарь, что изменило даты многих праздников. Теперь Благовещение празднуется 25 марта.

Важно также то, что этот праздник почти всегда выпадает на Великий пост. Однако в этот особый день его ограничения ослабляются – верующим можно за праздничным столом употребить немного масла, рыбы, морепродуктов и вина.

Согласно библейскому канону, Благовещение посвящено событию, описанному в Евангелии от Луки. Он описывает, как Деве Марии явился архангел Гавриил, возвестивший ей, что вскоре она станет матерью Сына Божьего. Эти слова испугали Марию, ведь она на тот момент уже была замужем за Иосифом, но сохраняла девственность ради служения богу. Однако она быстро поняла, что весть, которую принес ей Гавриил, является благой, и приняла свою судьбу. Кстати, именно так и появилось название праздника – от слов «благая весть».

Благовещение не зря пришлось на 25 марта, ведь Иисус Христос родился 25 декабря. Между этой датой и 25 марта — ровно девять месяцев.

Согласно православной традиции, зачатие Иисуса Христа — это искупление греха Евы в саду.