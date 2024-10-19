Сьогодні в Одесі залишилося без світла багато вулиць – адреси

Сьогодні, у суботу, 19 жовтня 2024 року, частина Одеси знову залишилася без світла до вечора через планові ремонтні роботи.
За даними енергетиків, світла не буде до вечора за такими адресами:
Центральний РЕМ
- Педагогічна, 11-19;
- пров. Педагогічний, 3а;
- Академічна, 9-14;
- Добровольців, (М. Говорова), 18, 18б;
- пров. Гвоздичний, 4.
Роботи до 19:00.
Південний РЕМ
- 9-а, 10-а, 11-а, 12-а, 13-а, 14-а, 15-а, 16-а, 17-а, 18-а, 19-а лінія 6-й станції Люстдорфської дороги, 1-50;
- Левітана, 72-147;
- Академіка Вернадського (Тульська), 73-123;
- Костанді, 174-227.
Роботи до 17:00.
Читайте також: Чи буде тепло в квартирах одеситів: про зміну тарифів, ремонт труб та судові позови проти боржників
- Абрикосова, 4-105;
- пров. Абрикосовий, 1-43;
- Дубовий Гай, 2-57;
- Лігінська (Макаренко), 1-33;
- Бориса Едуардса (Писарєва), 28-40;
- Рівності, 84-195;
- пров. 1-ї Рівності, 86-92, 197;
- Фонтанська дорога, 106/к.37,40;
- пров. Бурштиновий, 6-8;
- Дачна, 4/2;
- Рибальська, 20;
- Айвазовського (Тимиразєва), 34.
Роботи до 18:00.
Північний РЕМ
- Ж.Кюрі, 15-64;
- Марсельська, 1-20;
- просп. Князя Володимира Великого (Добровольського), 61-98;
- Героїв Оборони Одеси, 14-66;
- Кузнєцова, 67-108;
- Лесі Українки, 45-122;
- Керченська, 101-131;
- пров. 2-й Керченський, 1-15;
- Соляна, 4-85;
- Перемоги, 47-87;
- Міцкевича, 9;
- Рельєфна, 1-27;
- Степова, 1-14;
- Бахмутська (Курська), 26-165;
- Орловська, 1-13;
- пров. Професора Беркевича (пер. 1-й Орловський), 2-6;
- Центральна, 2-36;
- 9-а, 10-а, 11-а, 12-а, 13-а, 15-а, 19-а, 22-а, 23-я, 24-а, 32-я, 39-а , 40-та лінія на житловому масиві.
Роботи до 19:00.
Вибір редакції: Ціни зростуть на всі продукти: чим варто запастися вже сьогодні.