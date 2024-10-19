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Сьогодні в Одесі залишилося без світла багато вулиць – адреси

Сьогодні в Одесі залишилося без світла багато вулиць – адреси

Сьогодні, у суботу, 19 жовтня 2024 року, частина Одеси знову залишилася без світла до вечора через планові ремонтні роботи.

За даними енергетиків, світла не буде до вечора за такими адресами:

Центральний РЕМ

  • Педагогічна, 11-19;
  • пров. Педагогічний, 3а;
  • Академічна, 9-14;
  • Добровольців, (М. Говорова), 18, 18б;
  • пров. Гвоздичний, 4.

Роботи до 19:00.

Південний РЕМ

  • 9-а, 10-а, 11-а, 12-а, 13-а, 14-а, 15-а, 16-а, 17-а, 18-а, 19-а лінія 6-й станції Люстдорфської дороги, 1-50;
  • Левітана, 72-147;
  • Академіка Вернадського (Тульська), 73-123;
  • Костанді, 174-227.

Роботи до 17:00.

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  • Абрикосова, 4-105;
  • пров. Абрикосовий, 1-43;
  • Дубовий Гай, 2-57;
  • Лігінська (Макаренко), 1-33;
  • Бориса Едуардса (Писарєва), 28-40;
  • Рівності, 84-195;
  • пров. 1-ї Рівності, 86-92, 197;
  • Фонтанська дорога, 106/к.37,40;
  • пров. Бурштиновий, 6-8;
  • Дачна, 4/2;
  • Рибальська, 20;
  • Айвазовського (Тимиразєва), 34.

Роботи до 18:00.

Північний РЕМ

  • Ж.Кюрі, 15-64;
  • Марсельська, 1-20;
  • просп. Князя Володимира Великого (Добровольського), 61-98;
  • Героїв Оборони Одеси, 14-66;
  • Кузнєцова, 67-108;
  • Лесі Українки, 45-122;
  • Керченська, 101-131;
  • пров. 2-й Керченський, 1-15;
  • Соляна, 4-85;
  • Перемоги, 47-87;
  • Міцкевича, 9;
  • Рельєфна, 1-27;
  • Степова, 1-14;
  • Бахмутська (Курська), 26-165;
  • Орловська, 1-13;
  • пров. Професора Беркевича (пер. 1-й Орловський), 2-6;
  • Центральна, 2-36;
  • 9-а, 10-а, 11-а, 12-а, 13-а, 15-а, 19-а, 22-а, 23-я, 24-а, 32-я, 39-а , 40-та лінія на житловому масиві.

Роботи до 19:00.

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