Сегодня в Одессе остались без света много улиц – адреса

Сегодня, в субботу, 19 октября 2024 года, часть Одессы снова осталась без света до вечера из-за плановых ремонтных работ.
По данным энергетиков, света не будет до вечера по таким адресам:
Центральный РЭС
- Педагогическая, 11-19;
- пер. Педагогический, 3а;
- Академическая, 9-14;
- Добровольцев, (М. Говорова), 18, 18б;
- пер. Гвоздичный, 4.
Работы до 19:00.
Южный РЭС
- 9-я, 10-я, 11-я, 12-я, 13-я, 14-я, 15-я, 16-я, 17-я, 18-я, 19-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1-50;
- Левитана, 72-147;
- Академика Вернадского (Тульская), 73-123;
- Костанди, 174-227.
Работы до 17:00.
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- Абрикосовая, 4-105;
- пер. Абрикосовый, 1-43;
- Дубовая Роща, 2-57;
- Лигинская (Макаренко), 1-33;
- Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40;
- Равенства, 84-195;
- пер. 1-й Равенства, 86-92, 197;
- Фонтанская дорога, 106/к.37,40;
- пер. Янтарный, 6-8;
- Дачная, 4/2;
- Рыболовная, 20;
- Айвазовского (Тимиразева), 34.
Работы до 18:00.
Северный РЭС
- Ж.Кюри, 15-64;
- Марсельская, 1-20;
- просп. Князя Владимира Великого (Добровольского), 61-98;
- Героев Обороны Одессы, 14-66;
- Кузнецова, 67-108;
- Леси Украинки, 45-122;
- Керченская, 101-131;
- пер. 2-й Керченский, 1-15;
- Соляная, 4-85;
- Победы, 47-87;
- Мицкевича, 9;
- Рельефная, 1-27;
- Степовая, 1-14;
- Бахмутская (Курская), 26-165;
- Орловская, 1-13;
- пер. Профессора Беркевича (пер. 1-й Орловский), 2-6;
- Центральная, 2-36;
- 9-я, 10-я, 11-я, 12-я, 13-я, 15-я, 19-я, 22 -а, 23-я, 24-я, 32-я, 39-я, 40-я линия на жилмассиве.
Работы до 19:00.
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