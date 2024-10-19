Новости Одессы и Одесской области

Сегодня в Одессе остались без света много улиц – адреса

Сегодня в Одессе остались без света много улиц – адреса

Сегодня, в субботу, 19 октября 2024 года, часть Одессы снова осталась без света до вечера из-за плановых ремонтных работ.

По данным энергетиков, света не будет до вечера по таким адресам:

Центральный РЭС

  • Педагогическая, 11-19;
  • пер. Педагогический, 3а;
  • Академическая, 9-14;
  • Добровольцев, (М. Говорова), 18, 18б;
  • пер. Гвоздичный, 4.

Работы до 19:00.

Южный РЭС

  • 9-я, 10-я, 11-я, 12-я, 13-я, 14-я, 15-я, 16-я, 17-я, 18-я, 19-я линия 6-й станции Люстдорфской дороги, 1-50;
  • Левитана, 72-147;
  • Академика Вернадского (Тульская), 73-123;
  • Костанди, 174-227.

Работы до 17:00.

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  • Абрикосовая, 4-105;
  • пер. Абрикосовый, 1-43;
  • Дубовая Роща, 2-57;
  • Лигинская (Макаренко), 1-33;
  • Бориса Эдуардса (Писарева), 28-40;
  • Равенства, 84-195;
  • пер. 1-й Равенства, 86-92, 197;
  • Фонтанская дорога, 106/к.37,40;
  • пер. Янтарный, 6-8;
  • Дачная, 4/2;
  • Рыболовная, 20;
  • Айвазовского (Тимиразева), 34.

Работы до 18:00.

Северный РЭС

  • Ж.Кюри, 15-64;
  • Марсельская, 1-20;
  • просп. Князя Владимира Великого (Добровольского), 61-98;
  • Героев Обороны Одессы, 14-66;
  • Кузнецова, 67-108;
  • Леси Украинки, 45-122;
  • Керченская, 101-131;
  • пер. 2-й Керченский, 1-15;
  • Соляная, 4-85;
  • Победы, 47-87;
  • Мицкевича, 9;
  • Рельефная, 1-27;
  • Степовая, 1-14;
  • Бахмутская (Курская), 26-165;
  • Орловская, 1-13;
  • пер. Профессора Беркевича (пер. 1-й Орловский), 2-6;
  • Центральная, 2-36;
  • 9-я, 10-я, 11-я, 12-я, 13-я, 15-я, 19-я, 22 -а, 23-я, 24-я, 32-я, 39-я, 40-я линия на жилмассиве.

Работы до 19:00.

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