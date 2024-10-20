Сьогодні свято у кухарів та кулінарів: які ще події відзначають 20 жовтня

Міжнародний день кухаря і кулінара

Засноване 2004 року Всесвітньою асоціацією кухарів, це свято віддає шану майстрам кулінарного мистецтва. Воно підкреслює важливість професійного розвитку кухарів, сприяє обміну досвідом та визнає їхній внесок у світову гастрономію.

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День працівників харчової промисловості України

Професійне свято українських фахівців харчової індустрії відзначає їхню роль у забезпеченні продовольчої безпеки країни. Це день визнання інновацій у галузі та підтримки працівників, які щодня працюють над якістю та різноманітністю продуктів харчування.

Міжнародний день авіадиспетчера

Присвячений професіоналам, які забезпечують безпеку повітряного руху. Авіадиспетчери – невидимі герої авіації, що координують польоти та гарантують безпечне небо для всіх повітряних суден.

Всесвітній день статистики

Започаткований ООН у 2010 році, цей день підкреслює значущість статистичних даних у сучасному світі. Статистика – це фундамент для прийняття важливих рішень у політиці, економіці та соціальній сфері, що допомагає прогнозувати майбутнє та аналізувати тенденції.

Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози

Важливий день для підвищення обізнаності про одне з найпоширеніших онкологічних захворювань серед жінок. Присвячений інформуванню про методи ранньої діагностики, підтримці пацієнтів та розвитку досліджень у цій галузі.

Всесвітній день профілактики остеопорозу

Спрямований на поширення знань про захворювання кісткової тканини та його профілактику. Цей день нагадує про важливість здорового способу життя та своєчасної діагностики для запобігання остеопорозу, підтримує пацієнтів та сприяє поширенню інформації про сучасні методи лікування.

Історичні події, які сталися 20 жовтня

1803 рік: Сполучені Штати суттєво розширили свої володіння, придбавши величезну територію Луїзіани.

1818 рік: Північноамериканський континент отримав чітку географічну межу між Канадою та США.

1865 рік: Оттава офіційно стала столицею молодої канадської держави.

1868 рік: В Україні з’явився перший приватний банк, поклавши початок розвитку вітчизняної банківської системи.

1911 рік: Норвезький дослідник Руаль Амундсен першим досяг Південного полюса, відкривши нові горизонти для географічних відкриттів.

1916 рік: Трагічна подія сколихнула Севастополь: вибух лінкора “Імператриця Марія” забрав сотні життів.

1918 рік: Львів змінив свою державну приналежність, ставши частиною Польщі.

1944 рік: Японські військові вдались до відчайдушних заходів, розпочавши операції камікадзе.

1945 рік: Монголія закріпила свою незалежність, а французькі жінки отримали рівні політичні права з чоловіками.

1947 рік: В США розпочались політичні переслідування комуністів, які працювали в Голлівуді.

1953 рік: Вийшов культовий роман Рея Бредбері, який став попередженням про небезпеки тоталітарного суспільства.

1959 рік: Україна попрощалася з одним зі своїх лідерів – Степана Бандеру поховали в Мюнхені.

1968 рік: Річард Фосбері здивував світ новим стилем стрибків у висоту, перевернувши уявлення про цей вид спорту.

1993 рік: Естонія офіційно засудила злочини комуністичного режиму проти українського народу.

1999 рік: Сенсаційне археологічне відкриття: вчені знайшли добре збережене тіло мамонта.

Відомі особистості, які народилися 20 жовтня

20 жовтня з’явилися на світ: