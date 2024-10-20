Сьогодні свято у кухарів та кулінарів: які ще події відзначають 20 жовтня

20 жовтня 2024 року професійне свято відзначають кухарі, кулінари, працівники харчопрому та авіадиспетчери. А ще в цю дату нагадують про важливість профілактики та лікування раку грудей та остеопорозу.
Міжнародний день кухаря і кулінара
Засноване 2004 року Всесвітньою асоціацією кухарів, це свято віддає шану майстрам кулінарного мистецтва. Воно підкреслює важливість професійного розвитку кухарів, сприяє обміну досвідом та визнає їхній внесок у світову гастрономію.
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День працівників харчової промисловості України
Професійне свято українських фахівців харчової індустрії відзначає їхню роль у забезпеченні продовольчої безпеки країни. Це день визнання інновацій у галузі та підтримки працівників, які щодня працюють над якістю та різноманітністю продуктів харчування.
Міжнародний день авіадиспетчера
Присвячений професіоналам, які забезпечують безпеку повітряного руху. Авіадиспетчери – невидимі герої авіації, що координують польоти та гарантують безпечне небо для всіх повітряних суден.
Всесвітній день статистики
Започаткований ООН у 2010 році, цей день підкреслює значущість статистичних даних у сучасному світі. Статистика – це фундамент для прийняття важливих рішень у політиці, економіці та соціальній сфері, що допомагає прогнозувати майбутнє та аналізувати тенденції.
Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози
Важливий день для підвищення обізнаності про одне з найпоширеніших онкологічних захворювань серед жінок. Присвячений інформуванню про методи ранньої діагностики, підтримці пацієнтів та розвитку досліджень у цій галузі.
Всесвітній день профілактики остеопорозу
Спрямований на поширення знань про захворювання кісткової тканини та його профілактику. Цей день нагадує про важливість здорового способу життя та своєчасної діагностики для запобігання остеопорозу, підтримує пацієнтів та сприяє поширенню інформації про сучасні методи лікування.
Історичні події, які сталися 20 жовтня
- 1803 рік: Сполучені Штати суттєво розширили свої володіння, придбавши величезну територію Луїзіани.
- 1818 рік: Північноамериканський континент отримав чітку географічну межу між Канадою та США.
- 1865 рік: Оттава офіційно стала столицею молодої канадської держави.
- 1868 рік: В Україні з’явився перший приватний банк, поклавши початок розвитку вітчизняної банківської системи.
- 1911 рік: Норвезький дослідник Руаль Амундсен першим досяг Південного полюса, відкривши нові горизонти для географічних відкриттів.
- 1916 рік: Трагічна подія сколихнула Севастополь: вибух лінкора “Імператриця Марія” забрав сотні життів.
- 1918 рік: Львів змінив свою державну приналежність, ставши частиною Польщі.
- 1944 рік: Японські військові вдались до відчайдушних заходів, розпочавши операції камікадзе.
- 1945 рік: Монголія закріпила свою незалежність, а французькі жінки отримали рівні політичні права з чоловіками.
- 1947 рік: В США розпочались політичні переслідування комуністів, які працювали в Голлівуді.
- 1953 рік: Вийшов культовий роман Рея Бредбері, який став попередженням про небезпеки тоталітарного суспільства.
- 1959 рік: Україна попрощалася з одним зі своїх лідерів – Степана Бандеру поховали в Мюнхені.
- 1968 рік: Річард Фосбері здивував світ новим стилем стрибків у висоту, перевернувши уявлення про цей вид спорту.
- 1993 рік: Естонія офіційно засудила злочини комуністичного режиму проти українського народу.
- 1999 рік: Сенсаційне археологічне відкриття: вчені знайшли добре збережене тіло мамонта.
Відомі особистості, які народилися 20 жовтня
20 жовтня з’явилися на світ:
- 1854 рік: Світ побачив Артюра Рембо, французького поета, чиї твори стали віхами в історії символізму.
- 1864 рік: Народився Браніслав Нушич, видатний сербський письменник, чиї сатиричні комедії й досі актуальні.
- 1874 рік: Американська музика збагатилась талантом Чарльза Айвза, новаторського композитора, який творив унікальний музичний стиль.
- 1888 рік: Народився Яків Мамонтів, український дослідник театру, чиї праці стали важливим внеском у вивчення української драматургії.
- 1891 рік: Цього дня народилися дві видатні особистості: Джеймс Чедвік, британський фізик, який зробив революційне відкриття нейтрона, та ще один Джеймс Чедвік, також британський фізик (можливо, це одна й та сама людина, але з різними даними про місце народження).
- 1920 рік: Народився Амет-Хан Султан, легендарний льотчик, який двічі став Героєм Радянського Союзу і став символом мужності та відваги.
- 1925 рік: Американський журналіст Арт Бухвальд почав свій шлях, ставши відомим своїми гострими фельетонами та сатиричними творами.
- 1933 рік: Хорватське мистецтво збагатилося талантом Марії Уєвич-Галетович, чиї скульптури стали визначними творами сучасної скульптури.
- 1946 рік: Народилася Ельфріде Єлінек, австрійська письменниця, яка отримала найвищу літературну нагороду – Нобелівську премію.
- 1949 рік: Український спорт отримав талановитого легкоатлета Валерія Борзова, який досяг значних висот у своїй спортивній кар’єрі.
- 1951 рік: Американська рок-музика збагатилась талантом Ела Грінвуда, який став одним із засновників легендарного гурту Foreigner.