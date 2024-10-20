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Сьогодні одесити проведуть неділю без світла – хто саме

Сьогодні одесити проведуть неділю без світла – хто саме

Сьогодні, в неділю, 20 жовтня 2024 року в Одесі через планові ремонтні роботи залишаться без світла до вечора десятки вулиць.

За інформацією одеської мерії, яка посилається на дані енергетиків, плани проведення робіт на сьогоднішній день такі:

Південний РЕМ

  • вул. Костанді, 3-8/9-25;
  • вул. Кришталева, 1;
  • Фонтанська дорога, 74-76/99;
  • пров. Літній, 1/корп.5 – 5/корп.20;
  • вул. Давида Бурлюка (вул. Гаршина), 5-18а;
  • вул. Купріна, 9а;
  • пров. 1-а Українська, 1-11;
  • пров. 2-й Костанді, 1-15;
  • пров. 2-а Українська, 1, 2;
  • пров. 3-й Костанді, 1/3-11;
  • пров. Соні Делоне (пров. Гаршина), 3-22Б.

Роботи до 17:00.

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Північний РЕМ

  • вул. Жоліо Кюрі, 15-64;
  • вул. Марсельська, 1-20;
  • вул. Героїв оборони Одеси, 22-66;
  • просп. Княза Володимира Великого (просп. Добровольського), 61-96;
  • вул. Капітана Кузнєцова, 69-108;
  • вул. Лесі Українки, 45-122;
  • вул. Керченська, 101-131;
  • пров. 2-й Керченський, 1-15;
  • вул. Міцкевича, 9;
  • вул. Рельєфна, 1-27;
  • вул. Степова, 1-14;
  • вул. Бахмутська (Курська), 82-165;
  • вул. Перемоги, 47-87;
  • вул. Соляна, 4-85;
  • вул. Центральна, 2-36;
  • вул. Орловська, 1-13;
  • пров. Професора Беркевича (пер. 1-й Орловський), 2-6;
  • 9-та лінія на житловому масиві, 11-38;
  • 10-та лінія на житловому масиві, 4-37;
  • 11-а лінія на житловому масиві, 7-35;
  • 12-та лінія на житловому масиві, 14-24;
  • 13-та лінія на житловому масиві, 1-12;
  • 14-та лінія на житловому масиві, 13-23;
  • 15-та лінія на житловому масиві, 1-9;
  • 19-та лінія на житловому масиві, 1-3а;
  • 22-а лінія на житловому масиві, 2-4;
  • 23 лінія на житловому масиві, 2-6;
  • 24-та лінія на житловому масиві, 1-7;
  • 32-а лінія на житловому масиві, 4;
  • 39-та лінія на житловому масиві, 2-30;
  • 40-та Лінія на житловому масиві, 5.
  • Роботи до 19:00.

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