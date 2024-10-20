Сьогодні одесити проведуть неділю без світла – хто саме

Сьогодні, в неділю, 20 жовтня 2024 року в Одесі через планові ремонтні роботи залишаться без світла до вечора десятки вулиць.
За інформацією одеської мерії, яка посилається на дані енергетиків, плани проведення робіт на сьогоднішній день такі:
Південний РЕМ
- вул. Костанді, 3-8/9-25;
- вул. Кришталева, 1;
- Фонтанська дорога, 74-76/99;
- пров. Літній, 1/корп.5 – 5/корп.20;
- вул. Давида Бурлюка (вул. Гаршина), 5-18а;
- вул. Купріна, 9а;
- пров. 1-а Українська, 1-11;
- пров. 2-й Костанді, 1-15;
- пров. 2-а Українська, 1, 2;
- пров. 3-й Костанді, 1/3-11;
- пров. Соні Делоне (пров. Гаршина), 3-22Б.
Роботи до 17:00.
Читайте також: Взимку в Україні може не бути світла по 18 годин на добу, – прогноз ООН
Північний РЕМ
- вул. Жоліо Кюрі, 15-64;
- вул. Марсельська, 1-20;
- вул. Героїв оборони Одеси, 22-66;
- просп. Княза Володимира Великого (просп. Добровольського), 61-96;
- вул. Капітана Кузнєцова, 69-108;
- вул. Лесі Українки, 45-122;
- вул. Керченська, 101-131;
- пров. 2-й Керченський, 1-15;
- вул. Міцкевича, 9;
- вул. Рельєфна, 1-27;
- вул. Степова, 1-14;
- вул. Бахмутська (Курська), 82-165;
- вул. Перемоги, 47-87;
- вул. Соляна, 4-85;
- вул. Центральна, 2-36;
- вул. Орловська, 1-13;
- пров. Професора Беркевича (пер. 1-й Орловський), 2-6;
- 9-та лінія на житловому масиві, 11-38;
- 10-та лінія на житловому масиві, 4-37;
- 11-а лінія на житловому масиві, 7-35;
- 12-та лінія на житловому масиві, 14-24;
- 13-та лінія на житловому масиві, 1-12;
- 14-та лінія на житловому масиві, 13-23;
- 15-та лінія на житловому масиві, 1-9;
- 19-та лінія на житловому масиві, 1-3а;
- 22-а лінія на житловому масиві, 2-4;
- 23 лінія на житловому масиві, 2-6;
- 24-та лінія на житловому масиві, 1-7;
- 32-а лінія на житловому масиві, 4;
- 39-та лінія на житловому масиві, 2-30;
- 40-та Лінія на житловому масиві, 5.
- Роботи до 19:00.
Вибір редакції: «Гроші на військо, а не в кишеню»: у центрі Одеси пройшов пікет небайдужих (фоторепортаж).