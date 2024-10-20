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Сегодня одесситы проведут воскресный день без света – кто именно

Сегодня одесситы проведут воскресный день без света – кто именно

Сегодня, в воскресенье, 20 октября 2024 года в Одессе из-за плановых ремонтных работ останутся без света до вечера десятки улиц.

По информации одесской мэрии, ссылающейся на данные энергетиков, планы проведения работ на сегодняшний день такие:

Южный РЭС

  • ул. Костанди, 3-8/9-25;
  • ул. Хрустальная, 1;
  • Фонтанская дорога, 74-76/99;
  • пер. Летний, 1/корп.5 – 5/корп.20;
  • ул. Давида Бурлюка (ул. Гаршина), 5-18а;
  • ул. Куприна, 9а;
  • пер. 1-й Украинский, 1-11;
  • пер. 2-й Костанди, 1-15;
  • пер. 2-й Украинский, 1, 2;
  • пер. 3-й Костанди, 1/3-11;
  • пер. Сони Делоне (пер. Гаршина), 3-22Б.

Работы до 17:00.

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Северный РЭС

  • ул. Жолио Кюри, 15-64;
  • ул. Марсельская, 1-20;
  • ул. Героев обороны Одессы, 22-66;
  • просп. Княза Владимира Великого (просп. Добровольского), 61-96;
  • ул. Капитана Кузнецова, 69-108;
  • ул. Леси Украинки, 45-122;
  • ул. Керченская, 101-131;
  • пер. 2-й Керченский, 1-15;
  • ул. Мицкевича, 9;
  • ул. Рельефная, 1-27;
  • ул. Степная, 1-14;
  • ул. Бахмутская (Курская), 82-165;
  • ул. Победы, 47-87;
  • ул. Соляная, 4-85;
  • ул. Центральная, 2-36;
  • ул. Орловская, 1-13;
  • пер. Профессора Беркевича (пер. 1-й Орловский), 2-6;
  • 9-я линия на жилом массиве, 11-38;
  • 10-я линия на жилом массиве, 4-37;
  • 11-я линия на жилом массиве, 7-35;
  • 12-я линия на жилом массиве, 14-24;
  • 13-я линия на жилом массиве, 1-12;
  • 14-я линия на жилом массиве, 13-23;
  • 15-я линия на жилом массиве, 1-9;
  • 19-я линия на жилом массиве, 1-3а;
  • 22-я линия на жилом массиве, 2-4;
  • 23-я линия на жилом массиве, 2-6;
  • 24-я линия на жилом массиве, 1-7;
  • 32-я линия на жилом массиве, 4;
  • 39-я линия на жилом массиве, 2-30;
  • 40-я Линия на жилом массиве, 5.
  • Работы до 19:00.

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