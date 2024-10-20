Сегодня одесситы проведут воскресный день без света – кто именно

Сегодня, в воскресенье, 20 октября 2024 года в Одессе из-за плановых ремонтных работ останутся без света до вечера десятки улиц.
По информации одесской мэрии, ссылающейся на данные энергетиков, планы проведения работ на сегодняшний день такие:
Южный РЭС
- ул. Костанди, 3-8/9-25;
- ул. Хрустальная, 1;
- Фонтанская дорога, 74-76/99;
- пер. Летний, 1/корп.5 – 5/корп.20;
- ул. Давида Бурлюка (ул. Гаршина), 5-18а;
- ул. Куприна, 9а;
- пер. 1-й Украинский, 1-11;
- пер. 2-й Костанди, 1-15;
- пер. 2-й Украинский, 1, 2;
- пер. 3-й Костанди, 1/3-11;
- пер. Сони Делоне (пер. Гаршина), 3-22Б.
Работы до 17:00.
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Северный РЭС
- ул. Жолио Кюри, 15-64;
- ул. Марсельская, 1-20;
- ул. Героев обороны Одессы, 22-66;
- просп. Княза Владимира Великого (просп. Добровольского), 61-96;
- ул. Капитана Кузнецова, 69-108;
- ул. Леси Украинки, 45-122;
- ул. Керченская, 101-131;
- пер. 2-й Керченский, 1-15;
- ул. Мицкевича, 9;
- ул. Рельефная, 1-27;
- ул. Степная, 1-14;
- ул. Бахмутская (Курская), 82-165;
- ул. Победы, 47-87;
- ул. Соляная, 4-85;
- ул. Центральная, 2-36;
- ул. Орловская, 1-13;
- пер. Профессора Беркевича (пер. 1-й Орловский), 2-6;
- 9-я линия на жилом массиве, 11-38;
- 10-я линия на жилом массиве, 4-37;
- 11-я линия на жилом массиве, 7-35;
- 12-я линия на жилом массиве, 14-24;
- 13-я линия на жилом массиве, 1-12;
- 14-я линия на жилом массиве, 13-23;
- 15-я линия на жилом массиве, 1-9;
- 19-я линия на жилом массиве, 1-3а;
- 22-я линия на жилом массиве, 2-4;
- 23-я линия на жилом массиве, 2-6;
- 24-я линия на жилом массиве, 1-7;
- 32-я линия на жилом массиве, 4;
- 39-я линия на жилом массиве, 2-30;
- 40-я Линия на жилом массиве, 5.
- Работы до 19:00.
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