“Великі голови” та старовинна Біблія: на Одещині виявили цінні раритети

Одеські прикордонники та митники не дали вивезти з України раритетні рублі царського карбування, які називаються “великими головами” та рідкісні книги.

Про це повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Дві старовинні золоті монети ХІХ століття виявили прикордонники та митники під час оформлення автомобіля Audi у поромному пункті пропуску «Орлівка» на кордоні з Румунією.

Виявлені монети “5 рублів 1897 р” та “5 рублів 1899 р”, які нумізмати ще називають “Велика голова”, знаходилося в сумочці дружини водія.

“Щодо виявлених монет складено відповідні процесуальні документи”, – розповіли прикордонники.

А в пункті пропуску “Виноградівка” серед особистих речей пасажирки легковика Mersedes, яка прямувала до Молдови, прикордонники виявили дві старовинні книги церковнослов’янською мовою. На форзаці однієї з них написано “Біблія. Книги Святого Письма. Старого і Нового Завіту», в іншій книзі першої сторінки немає, але вона також містить церковні тексти.

Дата друку, найменування видавництва та інші обов’язкові елементи на книгах відсутні. Чи мають предмети культурну чи історичну цінність, з’ясує експертиза.

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