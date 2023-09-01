Новини Одеси та Одеської області

“Великі голови” та старовинна Біблія: на Одещині виявили цінні раритети

“Великі голови” та старовинна Біблія: на Одещині виявили цінні раритети

Одеські прикордонники та митники не дали вивезти з України раритетні рублі царського карбування, які називаються “великими головами” та рідкісні книги.

Про це повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

Дві старовинні золоті монети ХІХ століття виявили прикордонники та митники під час оформлення автомобіля Audi у поромному пункті пропуску «Орлівка» на кордоні з Румунією.

Виявлені монети “5 рублів 1897 р” та “5 рублів 1899 р”, які нумізмати ще називають “Велика голова”, знаходилося в сумочці дружини водія.

“Щодо виявлених монет складено відповідні процесуальні документи”, – розповіли прикордонники.

А в пункті пропуску “Виноградівка” серед особистих речей пасажирки легковика Mersedes, яка прямувала до Молдови, прикордонники виявили дві старовинні книги церковнослов’янською мовою. На форзаці однієї з них написано “Біблія. Книги Святого Письма. Старого і Нового Завіту», в іншій книзі першої сторінки немає, але вона також містить церковні тексти.

Дата друку, найменування видавництва та інші обов’язкові елементи на книгах відсутні. Чи мають предмети культурну чи історичну цінність, з’ясує експертиза.

Читайте також: На Одещині виявили цікаву колекцію, яку намагалися вивезти до Стамбулу: подробиці (фото)

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції
Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2023, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати