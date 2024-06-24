Сьогодні 24 червня: свята в Україні і світі, історичні події та видатні іменинники

24 червня 2024 року в Україні та світі відзначають Міжнародний день феї, День басейну і Івана Купала. Також розповідаємо про відомих людей, хто народився цього дня і про історичні події, які сталися 24 червня.
Івана Купала
Також 24 червня українці святкують Івана Купала за новим календарем. Це одне з найдавніших і найпопулярніших язичницьких свят, яке відзначають в Україні та деяких інших слов’янських країнах. Воно має глибоке коріння в дохристиянських традиціях і пов’язане з літнім сонцестоянням та культом природи. Свято Івана Купала було присвячене божествам сонця і води. Назва свята походить від слова “купатися”, що пов’язано з традицією очищення через воду. Після прийняття християнства на Русі свято асоціювали з Іваном Хрестителем.
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День басейну
Окрім того, 24 червня відзначають День басейну. Хоча це й неофіційне свято, воно дуже популярне, адже пропонує ідеальне рішення для літньої спеки: можливість тренуватися, плавати та охолоджуватися одночасно. Плавання приносить задоволення всім, незалежно від віку та фізичної підготовки.
Міжнародний день феї
24 червня в Україні і світі відзначають Міжнародний день феї. Це чарівне свято допомагає зануритися в глибини історії, міфології, традицій та фольклору, де феї часто виступають важливими, а іноді й головними персонажами. Незважаючи на казковий характер, свято подобається і дітям, і дорослим.
Історичні події, які сталися 24 червня
- 1099 — засновано Орден святого Іоанна Єрусалимського.
- 1509 — коронація короля Англії Генріха VIII.
- 1793 — Французький Конвент ухвалив першу республіканську конституцію, яка проголошувала верховенство влади народу.
- 1812 — армія Наполеона ступила на територію Російської імперії.
- 1901 — у Парижі відкрилась перша виставка 19-річного Пабло Пікассо.
- 1959 — у Москві Микита Хрущов пообіцяв Річарду Ніксону показати «кузькину мать».
- 1975 — катастрофа літака Boeing 727 компанії Eastern Airlines у Нью-Йорку, загинули 113 людей.
- 2021 — у Майамі обрушився багатоповерховий житловий будинок, загинули 98 людей.
Хто народився 24 червня
- 1616 — Фердинанд Боль, голландський живописець.
- 1771 — Елетер Дюпон, французький промисловець, засновник компанії DuPont.
- 1838 — Ян Матейко, польський художник.
- 1930 — Клод Шаброль, французький кінорежисер.
- 1932 — Девід Мактаггарт, засновник організації Greenpeace.
- 1987 — Ліонель Мессі, аргентинський футболіст, чемпіон світу 2022 року, володар «Золотого м’яча» у 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 роках.