Сьогодні 24 червня: свята в Україні і світі, історичні події та видатні іменинники

Івана Купала

Також 24 червня українці святкують Івана Купала за новим календарем. Це одне з найдавніших і найпопулярніших язичницьких свят, яке відзначають в Україні та деяких інших слов’янських країнах. Воно має глибоке коріння в дохристиянських традиціях і пов’язане з літнім сонцестоянням та культом природи. Свято Івана Купала було присвячене божествам сонця і води. Назва свята походить від слова “купатися”, що пов’язано з традицією очищення через воду. Після прийняття християнства на Русі свято асоціювали з Іваном Хрестителем.

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День басейну

Окрім того, 24 червня відзначають День басейну. Хоча це й неофіційне свято, воно дуже популярне, адже пропонує ідеальне рішення для літньої спеки: можливість тренуватися, плавати та охолоджуватися одночасно. Плавання приносить задоволення всім, незалежно від віку та фізичної підготовки.

Міжнародний день феї

24 червня в Україні і світі відзначають Міжнародний день феї. Це чарівне свято допомагає зануритися в глибини історії, міфології, традицій та фольклору, де феї часто виступають важливими, а іноді й головними персонажами. Незважаючи на казковий характер, свято подобається і дітям, і дорослим.

Історичні події, які сталися 24 червня

1099 — засновано Орден святого Іоанна Єрусалимського.

1509 — коронація короля Англії Генріха VIII.

1793 — Французький Конвент ухвалив першу республіканську конституцію, яка проголошувала верховенство влади народу.

1812 — армія Наполеона ступила на територію Російської імперії.

1901 — у Парижі відкрилась перша виставка 19-річного Пабло Пікассо.

1959 — у Москві Микита Хрущов пообіцяв Річарду Ніксону показати «кузькину мать».

1975 — катастрофа літака Boeing 727 компанії Eastern Airlines у Нью-Йорку, загинули 113 людей.

2021 — у Майамі обрушився багатоповерховий житловий будинок, загинули 98 людей.

Хто народився 24 червня