Сегодня 24 июня: праздники в Украине и мире, исторические события и выдающиеся именинники

Ивана Купала

Также 24 июня украинцы празднуют Ивана Купала по новому календарю. Это один из самых древних и популярных языческих праздников, отмечаемый в Украине и некоторых других славянских странах. Они имеют глубокие корни в дохристианских традициях и связаны с летним солнцестоянием и культом природы. Праздник Ивана Купала был посвящен божествам солнца и воды. Название праздника происходит от слова «купаться», что связано с традицией очищения через воду. После принятия христианства на Руси праздник ассоциировали с Иоанном Крестителем.

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День бассейна

Кроме того, 24 июня отмечают День бассейна. Хотя это и неофициальный праздник, он очень популярен, ведь предлагает идеальное решение для летней жары: возможность тренироваться, плавать и охлаждаться одновременно. Плавание доставляет удовольствие всем, независимо от возраста и физической подготовки.

Международный день феи

24 июня в Украине и мире отмечают Международный день феи. Этот волшебный праздник помогает погрузиться в глубины истории, мифологии, традиций и фольклора, где феи часто выступают важными, а иногда и главными персонажами. Несмотря на сказочный характер, праздник нравится и детям и взрослым.

Исторические события, произошедшие 24 июня

1099 — основан Орден святого Иоанна Иерусалимского.

1509 — коронация короля Англии Генриха VIII.

1793 — Французский Конвент принял первую республиканскую конституцию, провозглашавшую верховенство власти народа.

1812 — армия Наполеона ступила на территорию Российской империи.

1901 — в Париже открылась первая выставка 19-летнего Пабло Пикассо.

1959 — в Москве Никита Хрущев пообещал Ричарду Никсону показать «кузькину мать».

1975 — крушение самолета Boeing 727 компании Eastern Airlines в Нью-Йорке, погибли 113 человек.

2021 — в Майами обрушился многоэтажный жилой дом, погибли 98 человек.

Кто родился 24 июня