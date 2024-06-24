Сегодня 24 июня: праздники в Украине и мире, исторические события и выдающиеся именинники

24 июня 2024 в Украине и мире отмечают Международный день феи, День бассейна и Ивана Купала. Также рассказываем об известных людях, кто родился в этот день и об исторических событиях, произошедших 24 июня.
Ивана Купала
Также 24 июня украинцы празднуют Ивана Купала по новому календарю. Это один из самых древних и популярных языческих праздников, отмечаемый в Украине и некоторых других славянских странах. Они имеют глубокие корни в дохристианских традициях и связаны с летним солнцестоянием и культом природы. Праздник Ивана Купала был посвящен божествам солнца и воды. Название праздника происходит от слова «купаться», что связано с традицией очищения через воду. После принятия христианства на Руси праздник ассоциировали с Иоанном Крестителем.
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День бассейна
Кроме того, 24 июня отмечают День бассейна. Хотя это и неофициальный праздник, он очень популярен, ведь предлагает идеальное решение для летней жары: возможность тренироваться, плавать и охлаждаться одновременно. Плавание доставляет удовольствие всем, независимо от возраста и физической подготовки.
Международный день феи
24 июня в Украине и мире отмечают Международный день феи. Этот волшебный праздник помогает погрузиться в глубины истории, мифологии, традиций и фольклора, где феи часто выступают важными, а иногда и главными персонажами. Несмотря на сказочный характер, праздник нравится и детям и взрослым.
Исторические события, произошедшие 24 июня
- 1099 — основан Орден святого Иоанна Иерусалимского.
- 1509 — коронация короля Англии Генриха VIII.
- 1793 — Французский Конвент принял первую республиканскую конституцию, провозглашавшую верховенство власти народа.
- 1812 — армия Наполеона ступила на территорию Российской империи.
- 1901 — в Париже открылась первая выставка 19-летнего Пабло Пикассо.
- 1959 — в Москве Никита Хрущев пообещал Ричарду Никсону показать «кузькину мать».
- 1975 — крушение самолета Boeing 727 компании Eastern Airlines в Нью-Йорке, погибли 113 человек.
- 2021 — в Майами обрушился многоэтажный жилой дом, погибли 98 человек.
Кто родился 24 июня
- 1616 — Фердинанд Боль, голландский живописец.
- 1771 — Элетер Дюпон, французский промышленник, основатель компании DuPont.
- 1838 — Ян Матейко, польский художник.
- 1930 — Клод Шаброль, французский кинорежиссер.
- 1932 — Дэвид Мактаггарт, основатель организации Greenpeace.
- 1987 — Лионель Месси, аргентинский футболист, чемпион мира 2022 года, обладатель «Золотого мяча» в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 годах.