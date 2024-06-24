Сегодня 24 июня: праздники в Украине и мире, исторические события и выдающиеся именинники

Сегодня 24 июня: праздники в Украине и мире, исторические события и выдающиеся именинники

24 июня 2024 в Украине и мире отмечают Международный день феи, День бассейна и Ивана Купала. Также рассказываем об известных людях, кто родился в этот день и об исторических событиях, произошедших 24 июня.

Ивана Купала

Также 24 июня украинцы празднуют Ивана Купала по новому календарю. Это один из самых древних и популярных языческих праздников, отмечаемый в Украине и некоторых других славянских странах. Они имеют глубокие корни в дохристианских традициях и связаны с летним солнцестоянием и культом природы. Праздник Ивана Купала был посвящен божествам солнца и воды. Название праздника происходит от слова «купаться», что связано с традицией очищения через воду. После принятия христианства на Руси праздник ассоциировали с Иоанном Крестителем.

Читайте также:

День бассейна

Кроме того, 24 июня отмечают День бассейна. Хотя это и неофициальный праздник, он очень популярен, ведь предлагает идеальное решение для летней жары: возможность тренироваться, плавать и охлаждаться одновременно. Плавание доставляет удовольствие всем, независимо от возраста и физической подготовки.

Международный день феи

24 июня в Украине и мире отмечают Международный день феи. Этот волшебный праздник помогает погрузиться в глубины истории, мифологии, традиций и фольклора, где феи часто выступают важными, а иногда и главными персонажами. Несмотря на сказочный характер, праздник нравится и детям и взрослым.

Исторические события, произошедшие 24 июня

  • 1099 — основан Орден святого Иоанна Иерусалимского.
  • 1509 — коронация короля Англии Генриха VIII.
  • 1793 — Французский Конвент принял первую республиканскую конституцию, провозглашавшую верховенство власти народа.
  • 1812 — армия Наполеона ступила на территорию Российской империи.
  • 1901 — в Париже открылась первая выставка 19-летнего Пабло Пикассо.
  • 1959 — в Москве Никита Хрущев пообещал Ричарду Никсону показать «кузькину мать».
  • 1975 — крушение самолета Boeing 727 компании Eastern Airlines в Нью-Йорке, погибли 113 человек.
  • 2021 — в Майами обрушился многоэтажный жилой дом, погибли 98 человек.

Кто родился 24 июня

  • 1616 — Фердинанд Боль, голландский живописец.
  • 1771 — Элетер Дюпон, французский промышленник, основатель компании DuPont.
  • 1838 — Ян Матейко, польский художник.
  • 1930 — Клод Шаброль, французский кинорежиссер.
  • 1932 — Дэвид Мактаггарт, основатель организации Greenpeace.
  • 1987 — Лионель Месси, аргентинский футболист, чемпион мира 2022 года, обладатель «Золотого мяча» в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 годах.
Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua