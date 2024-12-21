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Сьогодні, 21 грудня, Одеса знову без світла: перевірте свою адресу

Сьогодні, 21 грудня, Одеса знову без світла: перевірте свою адресу

Сьогодні, у суботу, 21 грудня 2024 року, частина Одеси знову залишиться без світла до вечора через планові ремонтні роботи, що проводяться енергетиками.

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За інформацією Телеграм-каналу «Одеса Офіційно», світла сьогодні не буде за такими адресами:

Південний РЕМ

  • Абрикосова, 4-105а;
  • Анни Ахматової, 15-32;
  • Дачна, 4/2;
  • Дубовий Гай, 2-57;
  • Костанді, 21-43;
  • Лігінська, 1-33;
  • Бориса Едуардса, 28-40в;
  • Рибальська, 20;
  • Рівності ,84-195;
  • Айвазовського, 34;

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  • Фонтанська дорога, 106/37, 106/40;
  • пров. 1-ї Рівності, 86, 90, 197;
  • пров. Абрикосовий, 1-29;
  • пров. Рівності, 92;
  • пров. Бурштиновий, 6-8/корп.3;
  • просп. Князя Ярослава Мудрого (Ак. Глушка), 2-8;
  • Ялинкова, 5, 5/3, 5/корп.17, 36, 38, 38а, 42, 42/корп.2, 44-58г;
  • пров. 2-а Українська, 3, 4, 5, 6;
  • пров. 3-й українець, 1а-12/1;
  • пров. Новоукраїнська, 2, 17-31.

Роботи до 20:00.

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Центральний РЕМ

  • вул. Моторна, 1-57;
  • пров. 1-й Моторний, 31;
  • пров. 2-й Моторний, 1-20;
  • пров. 3-й Моторний, 1-37.

Роботи до 19:00.

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