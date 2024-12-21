Сьогодні, 21 грудня, Одеса знову без світла: перевірте свою адресу

Сьогодні, у суботу, 21 грудня 2024 року, частина Одеси знову залишиться без світла до вечора через планові ремонтні роботи, що проводяться енергетиками.
За інформацією Телеграм-каналу «Одеса Офіційно», світла сьогодні не буде за такими адресами:
Південний РЕМ
- Абрикосова, 4-105а;
- Анни Ахматової, 15-32;
- Дачна, 4/2;
- Дубовий Гай, 2-57;
- Костанді, 21-43;
- Лігінська, 1-33;
- Бориса Едуардса, 28-40в;
- Рибальська, 20;
- Рівності ,84-195;
- Айвазовського, 34;
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- Фонтанська дорога, 106/37, 106/40;
- пров. 1-ї Рівності, 86, 90, 197;
- пров. Абрикосовий, 1-29;
- пров. Рівності, 92;
- пров. Бурштиновий, 6-8/корп.3;
- просп. Князя Ярослава Мудрого (Ак. Глушка), 2-8;
- Ялинкова, 5, 5/3, 5/корп.17, 36, 38, 38а, 42, 42/корп.2, 44-58г;
- пров. 2-а Українська, 3, 4, 5, 6;
- пров. 3-й українець, 1а-12/1;
- пров. Новоукраїнська, 2, 17-31.
Роботи до 20:00.
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Центральний РЕМ
- вул. Моторна, 1-57;
- пров. 1-й Моторний, 31;
- пров. 2-й Моторний, 1-20;
- пров. 3-й Моторний, 1-37.
Роботи до 19:00.