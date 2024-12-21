Новости Одессы и Одесской области

Сегодня, 21 декабря, Одесса снова без света: проверьте свой адрес

Сегодня, 21 декабря, Одесса снова без света: проверьте свой адрес

Сегодня, в субботу, 21 декабря 2024 года, часть Одессы снова останется без света до вечера из-за плановых ремонтных работ, проводимых энергетиками.

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По информации Телеграм-канала «Одеса Офiцiйно», света сегодня не будет по таким адресам:

Южный РЭС

  • Абрикосовая, 4-105а;
  • Анны Ахматовой, 15-32;
  • Дачная, 4/2;
  • Дубовая Роща, 2-57;
  • Костанди, 21-43;
  • Лигинская, 1-33;
  • Бориса Эдуардса, 28-40в;
  • Рыбальская, 20;
  • Равенства ,84-195;
  • Айвазовского, 34;

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  • Фонтанская дорога, 106/37, 106/40;
  • пер. 1-й Равенства, 86, 90, 197;
  • пер. Абрикосовый, 1-29;
  • пер. Равенства, 92;
  • пер. Янтарный, 6-8/корп.3;
  • просп. Князя Ярослава Мудрого (Ак. Глушко), 2-8;
  • Елочная, 5, 5/3, 5/корп.17, 36, 38, 38а, 42, 42/корп.2, 44-58г;
  • пер. 2-й Украинский, 3, 4, 5, 6;
  • пер. 3-й Украинский, 1а-12/1;
  • пер. Новоукраинский, 2, 17-31.

Работы до 20:00.

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Центральный РЭС

  • ул. Моторная, 1-57;
  • пер. 1-й Моторный, 31;
  • пер. 2-й Моторный, 1-20;
  • пер. 3-й Моторный, 1-37.

Работы до 19:00.

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