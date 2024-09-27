Схема уклонения от мобилизации: в Одессе на взятке поймали чиновника

В Одессе задержали чиновника, который требовал 2 тысячи долларов за оформление поддельного удостоверения для уклониста. Злоумышленник обещал своими связями с влиятельными лицами помочь избежать мобилизации и обеспечить беспрепятственное движение по городу. Об этом сообщает областное управление полиции.
Согласно материалам следствия, инспектор общественного формирования предложил своему знакомому оформить специальное удостоверение за 2000 долларов. Документ должен был предоставить возможность свободного передвижения по городу и области даже во время комендантского часа.
Кроме того, удостоверение должно было освободить от призыва на службу в Вооруженные Силы Украины. В случае отказа от сделки, чиновник угрожал передать данные мужчины в ТЦК и СП для мобилизации.
Правоохранители задержали взяточника в момент получения денег и передачи поддельного удостоверения. Сейчас следствие продолжается, и полицейские устанавливают всех причастных к схеме, а также пострадавших. Задержанному грозит до 7 лет лишения свободы, конфискация имущества и запрет занимать определенные должности.
Читайте также: