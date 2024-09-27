Схема уклонения от мобилизации: в Одессе на взятке поймали чиновника

Согласно материалам следствия, инспектор общественного формирования предложил своему знакомому оформить специальное удостоверение за 2000 долларов. Документ должен был предоставить возможность свободного передвижения по городу и области даже во время комендантского часа.

Кроме того, удостоверение должно было освободить от призыва на службу в Вооруженные Силы Украины. В случае отказа от сделки, чиновник угрожал передать данные мужчины в ТЦК и СП для мобилизации.

Правоохранители задержали взяточника в момент получения денег и передачи поддельного удостоверения. Сейчас следствие продолжается, и полицейские устанавливают всех причастных к схеме, а также пострадавших. Задержанному грозит до 7 лет лишения свободы, конфискация имущества и запрет занимать определенные должности.

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