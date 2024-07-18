Скасування переведення годинників: несподівані наслідки для одеситів

16 липня Верховна Рада ухвалила закон про відмову від переходу на літній час.

Документ встановлює єдиний київський час, що відповідає другому часовому поясу за шкалою Всесвітнього координованого часу України UTC+2 (зимовий час).

Відповідно до закону, цього року ми ще в останню неділю жовтня переведемо стрілки на зимовий час. І далі вже переведення на літній час із 2025-го не буде. На думку авторів ініціативи, це позитивно вплине на здоров’я громадян, підвищить їхню працездатність і сприятиме євроінтеграційним прагненням України.

Особливості часу в Україні

Україна переходить на “зимовий” і “літній” час із 1981 року. Традиційно годинник на зимовий час переводили, щоб економити електроенергію та менше користуватися штучним освітленням. Адже після дня осіннього рівнодення ночі стають довшими, а дні коротшими. Світловий день зменшується, тож переведення годинників допомагало трохи його подовжити.

Між заходом і сходом України 1316 км різниці. Саме тому країна й потребувала тимчасового компромісу, переводячи годинники.

Коли в Україні діє “літній час”, в Ужгороді взимку світає о 09:20. А заходить сонце о 17:38.

Щодо “зимового часу”, який нам хочуть залишити, то влітку в Харкові сонце сходитиме о 03:25, а темніти почне вже о 19:47. Тому робоча зміна в багатьох закінчуватиметься вже затемна, і ввечері доведеться витрачати більше електроенергії.

Що говорять про скасування літнього часу

Ексголова Інституту нацпам’яті Володимир В’ятрович назвав закон про скасування літнього часу “відверто шкідницьким і антиєвропейським кроком”.

“По-перше, це рішення означає, що сонце влітку вставатиме ледь не о третій годині, а в жовтні темрява наступатиме ще під час робочого дня.

По-друге, через це значно збільшаться витрати енергії, з якою в нас і так катастрофа і для економії якої і придумано літній час.

По-третє – це відвертий розворот у цьому питанні від Євросоюзу до Росії та країн Азії й Африки”, – написав В’ятрович.

Біолог Ольга Маслова називає тему переведення часу “складною і дискусійною”: “Україна – величезна прекрасна країна, в якій насправді більше однієї годинникової зони (поясу), але з двох зол стабільний київський час без переходу на літній – кращий”.

“Сама процедура “смикання стрілок” кожні півроку вже давно визнана хронобіологами (фахівцями з біологічної ритміки) і дослідниками сну не корисною, а для деяких категорій людей навіть шкідливою”, – пояснює біолог.

“Літній час” не вигідний економічно, вважають фахівці. Найбільше від зимового часу постраждають підприємства та державні установи з чітким графіком і номінованим робочим днем. Про це – у сюжеті ТСН.

Деякі одесити вважають, що потрібно було залишити “літній час”: по-новому схід сонця буде о 3:45 ночі, а ввечері темніти буде раніше, любителям відпочити після роботи на пляжі залишиться маленький шматочок дня.

“Дурні! Потрібно було залишити літній час. А так взимку в центрі країни о 16 годині вже темно. А на сході ще раніше. Треба максимально ефективно використовувати світловий час. А зараз влітку люди їхатимуть на роботу на годину пізніше, у спеку”, – коментує новину у фейсбук “Одеського життя” Юрій Карлович.

Зазначимо, раніше українці масово обурювалися переведенням годинників на “літній час”, вважаючи його шкідливим для здоров’я, то зараз, коли отримали довгоочікуване його скасування, знову не задоволені.