Концерти та льодове шоу: топ-5 подій, які варто відвідати в Одесі 19 – 21 липня

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20 липня – 25 серпня, 17:00. Льодове королівство. Цирк

Справжнє диво! Серед аномальної спеки – справжнє льодове шоу в одеському цирку! Здається, така вистава не потребує додаткової реклами!

20 липня, 6:00-23:00. YOGA Day & night MARKET. Пляж Дельфін

Цілий день в медитаціях, вправах та спілкуванні з близькими по духу людьми. Це дуже важливо для психологічного комфорту, балансу та відновлення після важкого тижня.

20 липня, 18:00. Day Time з оркестром. Аркадія. Ротонда

Нестандартна подія вперше відбудеться в Аркадії – поєднання електронної музики з симфонічним оркестром. І все це під легкий морський бриз на закаті сонця!

20 липня, 18:00. Шедеври старовинної музики. Ботанічний сад. Нова територія

Новий концерт із серії благодійних концертів на відновлення Ботанічного саду. На цей раз серед квітів та зелених дерев будуть звучати чарівні віолончель та флейта у виконанні маестро Артема Калуцького (віолончель) та Ганни Суханової (флейта). На сходах особняка-дачі Папудова в самому серці БотСада музиканти відтворять для вас магію музики старовинних майстрів.

21 липня, 19:00. MamaRika. Центр Union

MamaRika – популярна українська pop- та r’n’b-співачка, блогерка. Ніжна і зворушлива MamaRika підкорить чуттєвим виконанням ваших улюблених композицій «На руках», «Сину», «Як ти там живеш», «Щастя», «Зоря» та інших проникливих пісень. Це хіти, що не полишають топів радіостанцій та стрімінгових ресурсів.

Приходьте, щоб отримати незабутні враження та поспілкуватися з улюбленою співачкою в затишній атмосфері.

