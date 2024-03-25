Весна не поспішає: північ Одещини замітає снігом, а одеситам обіцяють зливи

Останній тиждень березня погода підносить “сюрпризи” жителям Одеської області. Хоча температура повітря цілком весняна, тепло не відчувається: в Одесі тривають дощі, які завтра тільки посиляться, а на півночі регіону знову сніжить.
Фото та відео снігових “заметів” надіслав наш кореспондент із Любашівки Подільського району.
А в Одесі завтра очікуються зливи та пориви вітру – оголошено штормове попередження.
За прогнозами Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, вночі та вранці 26 березня в Одесі очікується значний дощ. Вночі та в першій половині дня пориви північно-західного вітру, 15-20 м/с.
По Одеській області вночі та вранці також прогнозують значні опади, переважно у вигляді дощу, вдень без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 9-14 м/с, вночі та в першій половині дня пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 0-5°С тепла, вдень 8-13°С тепла.
На автодорогах області вночі та вранці видимість під час опадів 500-1000 м.