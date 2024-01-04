Сімейна сварка на Одещині переросла в різанину

Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.

Як повідомили правоохоронці, подія сталася увечері. Поліцейським вдалося встановили, що під час вживання алкогольних напоїв між чоловіком і дружиною виникла сварка. Онуки, які стали свідками з’ясування стосунків, зателефонували іншому своєму дідусеві та розказали про конфлікт.

Другий дідусь, теж в стані сп’яніння, прийшов заспокоїти сватів. Але між чоловіками виникла бійка. Господар будинку схопився за ніж та завдав гостю два удари в живіт та один у груди.

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Закривавлений чоловік вибіг на вулицю, де його побачив сусід та на власній автівці відвіз до лікарні.

Наразі підозрюваний затриманий та знаходиться під вартою. За вчинене правопорушення йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Слідство триває.