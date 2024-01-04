Новини Одеси та Одеської області

Сімейна сварка на Одещині переросла в різанину

Сімейна сварка на Одещині переросла в різанину

В одному із Болградської громади мало не сталося вбивства. Під час сімейної сварки чоловік з ножем накинувся на свого свата та завдав йому три удари.

Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.

Як повідомили правоохоронці, подія сталася увечері. Поліцейським вдалося встановили, що під час вживання алкогольних напоїв між чоловіком і дружиною виникла сварка. Онуки, які стали свідками з’ясування стосунків, зателефонували іншому своєму дідусеві та розказали про конфлікт.

Другий дідусь, теж в стані сп’яніння, прийшов заспокоїти сватів. Але між чоловіками виникла бійка. Господар будинку схопився за ніж та завдав гостю два удари в живіт та один у груди.

замах

Читайте також: Продавчиня одеського магазину влаштувала різанину на робочому місці

Закривавлений чоловік вибіг на вулицю, де його побачив сусід та на власній автівці відвіз до лікарні.

Наразі підозрюваний затриманий та знаходиться під вартою. За вчинене правопорушення йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Слідство триває.

Актуальна інформація ЗА Одесу у нашому Telegram каналі! Новини, фоторепортажі та історични факти про Одесу.
Читайте нас у Viber! На каналі «Комуналка» розповідаємо про комунальні платежі, тарифи, пільги та субсидії.
Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини
Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам:
Надіслати