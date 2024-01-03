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Продавчиня одеського магазину влаштувала різанину на робочому місці

Продавчиня одеського магазину влаштувала різанину на робочому місці

В одному з мережевих магазинів Одеси сьогодні сталася різанина. Продавчиня прийшла на своє робоче місце та почала вимагати повернути їй заборговану зарплатню та завдала поранень своїм колегам. 

Про це повідомили в Нацполіції Одеської області.

Правоохоронцям про подію, яка сталася на Фонтанській дорозі, повідомила перехожа.

Коли правоохоронці прибули на місце, то їм вдалося встановити, що працівниця кілька днів не з’являлася на роботі через затримки зарплати. А сьогодні прийшла і намагалась забрати заборговані гроші з касового апарата. При цьому вона погрожувала двом колегам кухонним ножем, який принесла з собою.

Продавчині намагалися її зупинити, за що отримали ножові поранення.

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Потерпілих жінок доставили до лікарні: в одної різана рана потиличної ділянки голови, а в другої – різана рана шиї. Їм надали допомогу, загрози життю немає, повідомили в поліції.

А ось правопорушницю затримали та вилучили ніж.

ніж

Її дії розцінюють як хуліганство. За цей вчинок жінці загрожує від трьох до семи років в’язниці.

Наразі слідство триває, правоохоронці встановлюють усі обставини злочину.

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