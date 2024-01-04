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Семейная ссора в Одесской области переросла в поножовщину

Семейная ссора в Одесской области переросла в поножовщину

В одном из сел Болградской громады чуть не произошло убийство. Во время семейной ссоры мужчина с ножом набросился на своего свата и нанес ему три удара.

Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области.

Как сообщили правоохранители, событие произошло вечером. Полицейским удалось установить, что при употреблении алкогольных напитков между мужем и женой возникла ссора. Внуки, ставшие свидетелями выяснения отношений, позвонили другому своему дедушке и рассказали о конфликте.

Второй дедушка, тоже в состоянии опьянения, пришел успокоить сватов. Но между мужчинами возникла потасовка. Хозяин дома вскочил за нож и нанес гостю два удара в живот и один в грудь.

замах

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Окровавленный мужчина выбежал на улицу, где его увидел сосед и на собственном авто отвез в больницу.

Подозреваемый задержан и находится под стражей. За совершенное правонарушение ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Следствие продолжается.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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