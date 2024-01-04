Семейная ссора в Одесской области переросла в поножовщину

В одном из сел Болградской громады чуть не произошло убийство. Во время семейной ссоры мужчина с ножом набросился на своего свата и нанес ему три удара.
Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области.
Как сообщили правоохранители, событие произошло вечером. Полицейским удалось установить, что при употреблении алкогольных напитков между мужем и женой возникла ссора. Внуки, ставшие свидетелями выяснения отношений, позвонили другому своему дедушке и рассказали о конфликте.
Второй дедушка, тоже в состоянии опьянения, пришел успокоить сватов. Но между мужчинами возникла потасовка. Хозяин дома вскочил за нож и нанес гостю два удара в живот и один в грудь.
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Окровавленный мужчина выбежал на улицу, где его увидел сосед и на собственном авто отвез в больницу.
Подозреваемый задержан и находится под стражей. За совершенное правонарушение ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.
Следствие продолжается.