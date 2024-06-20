Сімейним лікарям Одеської області передали нові електрокари: як розподілили

Як на маму дерево впало, і її рятували чарівники: про роботу медиків очима пацієнта У коридорі приймального відділення не проштовхнутися: приймають, оформляють — без тяганини, опитуючи пацієнтів дорогою. На шляху проходження — кабінети, де беруть кров, роблять кардіограму, міряють тиск і проходять рентген. До кінця коридору в пацієнта на руках уже є історія хвороби. І це — за лічені хвилини. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Медики одеської екстренки просять президента забронювати співробітників: як підписати петицію На офіційному сайті Президента України зареєстровано петицію одеських медиків про бронювання співробітників центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Українців просять підтримати і підписати звернення якомога швидше. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Конфлікт одеських медиків та ТЦК вичерпано? Центр екстреної медичної допомоги та Медицини Катастроф Одеської області прокоментував конфлікт із працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), що стався 11 червня у ТЦК Київського району Одеси. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ