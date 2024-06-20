Сімейним лікарям Одеської області передали нові електрокари: як розподілили

Медзаклади первинної медичної допомоги в Одеській області отримали сім сучасних електромобілів від МОЗ України.
Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної держадміністрації.
Машини призначені для виїздів сімейних лікарів, вузькоспеціалізованих медиків до пацієнтів у міста, села та віддалені громади області.
“Це дасть змогу медзакладам “первинки” в разі перебоїв із пальним використовувати альтернативний і дешевший вид транспорту”, – зазначили в ОДА.
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Передача чотирьох електромобілів відбулася в середу, 19 червня.
Новий транспорт для роботи отримали:
- Центр первинної медико-санітарної допомоги в Арцизі,
- Саратський центр первинної медико-санітарної допомоги,
- Центр первинної медико-санітарної допомоги” Куяльницької сільради,
- Авангардівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини.
Місяць тому ще три аналогічні автомобілі отримали медики Захарівського центру первинної медико-санітарної допомоги, Татарбунарський центр первинної медико-санітарної допомоги та ЦПМСД Ширяївської селищної ради.
Зазначається, що електромобілі для медиків Одещини придбано завдяки спільному проєкту Міністерства охорони здоров’я України та Світового банку.