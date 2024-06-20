Семейным врачам Одесской области передали новые электрокары: как распределили

Семейным врачам Одесской области передали новые электрокары: как распределили

Медучреждения первичной медицинской помощи в Одесской области получили семь современных электромобилей от Минздрава Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной госадминистрации.

Машины предназначены для выездов семейных врачей, узкоспециализированных медиков к пациентам в города, села и отдаленные громады области.

«Это позволит медучреждениям «первички» в случае перебоев с топливом использовать альтернативный и более дешевый вид транспорта», — отметили в ОГА.

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Передача четырех электромобилей состоялось в среду, 19 июня.

электромобили для медиков

Новый транспорт для работы получили:

  • Центр первичной медико-санитарной помощи в Арцизе,
  • Саратский центр первичной медико-санитарной помощи,
  • Центр первичной медико-санитарной помощи» Куяльницкого сельсовета,
  • Авангардовская амбулатория общей практики семейной медицины.

Месяц назад еще три аналогичных автомобиля получили медики Захаровского центра первичной медико-санитарной помощи, Татарбунарский центр первичной медико-санитарной помощи и ЦПМСП Ширяевского поселкового совета.

Отмечается, что электромобили для медиков Одесщины приобретены благодаря совместному проекту Министерства здравоохранения Украины и Всемирного банка.

 

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