Семейным врачам Одесской области передали новые электрокары: как распределили

Медучреждения первичной медицинской помощи в Одесской области получили семь современных электромобилей от Минздрава Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной госадминистрации.
Машины предназначены для выездов семейных врачей, узкоспециализированных медиков к пациентам в города, села и отдаленные громады области.
«Это позволит медучреждениям «первички» в случае перебоев с топливом использовать альтернативный и более дешевый вид транспорта», — отметили в ОГА.
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Передача четырех электромобилей состоялось в среду, 19 июня.
Новый транспорт для работы получили:
- Центр первичной медико-санитарной помощи в Арцизе,
- Саратский центр первичной медико-санитарной помощи,
- Центр первичной медико-санитарной помощи» Куяльницкого сельсовета,
- Авангардовская амбулатория общей практики семейной медицины.
Месяц назад еще три аналогичных автомобиля получили медики Захаровского центра первичной медико-санитарной помощи, Татарбунарский центр первичной медико-санитарной помощи и ЦПМСП Ширяевского поселкового совета.
Отмечается, что электромобили для медиков Одесщины приобретены благодаря совместному проекту Министерства здравоохранения Украины и Всемирного банка.