Семейным врачам Одесской области передали новые электрокары: как распределили

Медики одесской скорой вытащили человека из петли: подробности спасения Благодаря быстрому реагированию на вызов медикам одесской «экстренки» удалось не только вытащить из петли, но и реанимировать человека, который решил свести счеты с жизнью. ПОДРОБНЕЕ

Как на маму дерево упало, и ее спасали волшебники: о работе медиков глазами пациента В коридоре приёмного отделения не протолкнуться: принимают, оформляют — без волокиты, опрашивая пациентов по дороге. По пути следования — кабинеты, где берут кровь, делают кардиограмму, меряют давление и проходят рентген. К концу коридора у пациента на руках уже есть история болезни. И это — за считанные минуты. ПОДРОБНЕЕ

Медики одесской экстренки просят президента забронировать сотрудников: как подписать петицию На официальном сайте Президента Украины зарегистрирована петиция одесских медиков о бронировании сотрудников центров экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Украинцев просят поддержать и подписать обращение как можно скорее. ПОДРОБНЕЕ

Конфликт одесских медиков и ТЦК исчерпан? Центр экстренной медицинской помощи и Медицины Катастроф Одесской области прокомментировал конфликт с работниками территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), случившийся 11 июня в ТЦК Киевского района Одессы. ПОДРОБНЕЕ