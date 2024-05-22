Штрафи за порушення комендантської години: як проголосували у Раді

За таку законодавчу ініціативу проголосували тільки 190 депутатів, повідомляє телеграм-канал «Одеського життя».

Законопроєкт №10195 про адміністративну відповідальність за порушення комендантської години передбачав введення штрафів розміром від 8,5 тис. грн до 17 тис. грн. За повторне порушення комендантської години штраф уже мав становити від 17 тис. грн до 34 тис. грн.

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Право здійснювати адміністративне затримання щодо порушників комендантської години отримувала поліція. Вона повинна була складати протоколи і притягати людей до судової відповідальності за адміністративні порушення – перебування в певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень.

У січні законопроєкт активно обговорювали в Раді, але голосів на його підтримку не знайшлося, тому його відправили на повторне друге читання. Тепер його відхилено остаточно.