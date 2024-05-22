Штрафы за нарушение комендантского часа: как проголосовали в Раде

За такую законодательную инициативу проголосовали только 190 депутатов, сообщает телеграм-канал «Одесской жизни».

Законопроект №10195 об административной ответственности за нарушение комендантского часа предусматривал введение штрафов размером от 8,5 тыс. грн до 17 тыс. грн. За повторное нарушение комендантского часа штраф уже должен был составлять от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн.

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Право производить административное задержание в отношении нарушителей комендантского часа получала полиция. Она должна была составлять протоколы и привлекать людей к судебной ответственности за административные нарушения – пребывание в определенный период суток на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

В январе законопроект активно обсуждали в Раде, но голосов в его поддержку не нашлось, поэтому его отправили на повторное второе чтение. Теперь он отклонен окончательно.