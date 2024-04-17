Погода в Одесі: четвер 18 квітня «відзначиться» дощем?

На завтрашній день, четвер, 18 квітня 2024 року, синоптики прогнозують в Одесі та Одеській області хмарну та дощову погоду. Температура повітря трохи знизиться, інформує Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі на 18 квітня
В Одесі хмарно. Помірний дощ.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Вночі та вдень 14-16°С тепла.
Прогноз погоди на Одещині на 18 квітня
По Одеській області хмарно. Помірний дощ. Вдень місцями гроза.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі та вдень 11-16°С тепла, вночі вона місцями опуститься до 8°С.
На дорогах області місцями видимість під час дощу 1-2 км.
Фото Марії Котової