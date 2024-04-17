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Погода в Одесі: четвер 18 квітня «відзначиться» дощем?

Погода в Одесі: четвер 18 квітня «відзначиться» дощем?

На завтрашній день, четвер, 18 квітня 2024 року, синоптики прогнозують в Одесі та Одеській області хмарну та дощову погоду. Температура повітря трохи знизиться, інформує Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди в Одесі на 18 квітня

В Одесі хмарно. Помірний дощ.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Вночі та вдень 14-16°С тепла.

Прогноз погоди на Одещині на 18 квітня

По Одеській області хмарно. Помірний дощ. Вдень місцями гроза.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі та вдень 11-16°С тепла, вночі вона місцями опуститься до 8°С.

На дорогах області місцями видимість під час дощу 1-2 км.

Фото Марії Котової

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