Штормове попередження: одеситам обіцяють грозовий четвер

Одеська мерія просить одеситів та гостей міста бути пильними та максимально обмежити переміщення та поїздки, не залишати свої авто під деревами та лініями електропередач та обережно пересуватися під деревами.

Крім того, не слід забувати про те, що через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибивання до берега, а також їхнє дрейфування вздовж узбережжя. До того ж, у штормову погоду цілком імовірний неконтрольований підрив міни, особливо в штормову погоду. У разі виявлення підозрілих предметів у жодному разі їх не можна чіпати. Необхідно невідкладно повідомляти за номером 102.

Прогноз погоди в Одесі на 4 липня

В Одесі очікується мінлива хмарність. Можливий короткочасний дощ, гроза.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, під час грози шквал 15-20 м/с.

Температура вночі 21-23°С, вдень 29-31°С.

Температура морської води 24-25°С.

Прогноз погоди в Одеській області на 4 липня

По Одеській області очікується мінлива хмарність. Подекуди короткочасний дощ, гроза, град.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, при грозі шквал 15-20 м/с.

Температура вночі +18-23°С, вдень +29-34°С.

На автошляхах області вночі та вранці серпанок, видимість 2-4 км.

Фото Юрія Бершадського