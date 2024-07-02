Україна стала однією з “найгарячіших” країн Європи: коли спаде спека

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Наразі, температури в Україні можна порівняти із Середземноморськими. Так, українська спека сягатиме тих самих значень, що в Італії та Греції, тобто 30-34 градуси, а в південній частині, центральних і східних областях відзначатиметься сильна спека до 37 градусів!

“Однак, Україна в цей період не є найспекотнішою – в Іспанії очікується +40°! Але спека в Іспанію прийшла із Сахари, а ось в Україну розпечене повітря надходить з іншого сухого гарячого регіону – з Аравії. Саме аравійське повітря завжди приносить найспекотнішу погоду в наш регіон”, – зазначають синоптики.

Поширюючись із південного сходу, він накриває майже всю країну, трохи не дотягуючись до наших західних кордонів України. Тут нижчі температури – до +30°.

За прогнозом синоптиків, спека в Україні триватиме ще й цього тижня і з кожним днем тільки зростатиме. Що довше утримується хвиля спеки, то менше охолоджуються поверхні забудов, бетон та асфальт упродовж ночі, тож із кожним днем комфортність сприйняття температур, які по суті не змінюються, погіршується, особливо в умовах міста.

А в регіонах, де прогнозуватимуться короткочасні дощі, спека поєднуватиметься з вологою, створюючи ефект парника та задухи.

Яких температур очікувати найближчими днями

У середу, 3-го липня, на заході та півночі України температура повітря відчутно знизиться, місцями можливі грозові дощі. У середу в західній частині навіть можливе зниження до +18+22 градусів. Про це повідомила у facebook метеоролог і синоптик Наталка Діденко.

А от на сході, півдні та в більшості центральних областей (окрім Вінниччини) сильна спека ще триватиме, температура повітря сягатиме і перевищуватиме +35 градусів.

“Пийте більше води, рухайтеся повільніше, уникайте відкритого сонця, особливо обережно з вогнем, не соромтеся одягнути на голову смішну панамку, хай комусь буде смішно, аби вам потім не печально, стежте за своїми домашніми тваринами, налийте водичку в стару мисочку вуличним, купіть пляшечку води безхатченку коло метро, робіть ретельну термічну обробку продуктів і, звичайно, не забувайте донатити для тих, хто не може собі доволити не лише кондиціонер. а навіть шорти чи якусь легшу футболу”, – радить синоптик.

Нагадаємо, повітряні маси середньоазіатського походження періодично приносять в Україну пил і “брудні” дощі.