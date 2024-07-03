Штормовое предупреждение: одесситам обещают грозовой четверг

Одесская мэрия просит одесситов и гостей города быть бдительными и максимально ограничить перемещение и поездки, не оставлять свои авто под деревьями и линиями электропередач и осторожно передвигаться под деревьями.

Кроме того, не следует забывать о том, что из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья. К тому же, в штормовую погоду вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины особенно в штормовую погоду. В случае обнаружения подозрительных предметов ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо безотлагательно сообщать по номеру 102.

Прогноз погоды в Одессе на 4 июля

В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Возможен кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, при грозе шквал 15-20 м/с.

Температура ночью 21-23°С, днем 29-31°С.

Температура морской воды 24-25°С.

Прогноз погоды в Одесской области на 4 июля

По Одесской области ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза, град.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, при грозе шквал 15-20 м/с.

Температура ночью 18-23°С, днем +29-34°С.

На автодорогах области ночью и утром дымка, видимость 2-4 км.

Фото Юрия Бершадского