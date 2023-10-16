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Шторм в Одесі: скільки дерев не витримало натиску стихії (фото)

Шторм в Одесі: скільки дерев не витримало натиску стихії (фото)

Станом на 14:00 вітром повалено 32 дерева та великі гілки. Аварійні ситуації ліквідуються силами КП “Міськзелентрест” та інших комунальних підприємств.

Крім того, фахівці КП «Міські дороги» очищають дощеприймачі там, де вулиці найбільше страждають від підтоплень. Так, на вул. Балківський та вул. Хімічно проводиться очищення дощеприймачів, промивання рукавів; по просп. Ак. Глушка – очищення колектора; на Хаджибейській дорозі – очищення канав, лотків; по місту – очищення ґрат дощеприймачів. Про це повідомили у мерії.

Автолюбителів закликають не залишати автотранспорт на ґратах дощеприймачів та у безпосередній близькості до них, це ускладнює роботу спецтехніки.

За прогнозами синоптиків, удень в Одесі утримається поривчастий вітер до 15-20 м/с.

Одесити закликають мінімізувати сьогодні перебування на вулиці та не залишати автомобілі під деревами.

Цілодобова медична швидка допомога – 103
Патрульна служба в Одесі – 102
Оперативний міський центр “Швидка комунальна допомога” – 15-01

Як писало “Одеське життя”, подружній парі, на автомобіль яких впало дерево, компенсують матеріальні та моральні збитки, а також витрати на експертизи та судові витрати.

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Редакция
Редакція ПРОФІЛЬ

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