Шторм в Одессе: сколько деревьев не выдержало напора стихии (фото)

Кроме того, специалисты КП «Городские дороги» очищают дождеприемники там, где улицы наиболее страдают от подтоплений. Так, на ул. Балковский и ул. Химической производится очистка дождеприемников, промывка рукавов; по просп. Ак. Глушка – очистка коллектора; на Хаджибейской дороге – очищение канав, лотков; по городу – очистка решеток дождеприемников. Об этом сообщили в мэрии.

Автолюбителей призывают не оставлять автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним, это усложняет работу спецтехники.

По прогнозам синоптиков, днем в Одессе сохранится порывистый ветер до 15-20 м/с.

Одесситов призывают минимизировать сегодня нахождение на улице и не оставлять автомобили под деревьями.

Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103

Патрульная служба в Одессе — 102

Оперативный городской центр «Скорая коммунальная помощь» — 15-01

Как писала «Одесская жизнь», супружеской паре, на автомобиль которых упало дерево, компенсируют материальный и моральный ущерб, а также расходы на экспертизы и судебные издержки.

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