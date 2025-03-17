Прогноз погоди в Одесі на 18 березня
Мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 1-3°C морозу, вдень 3-5°C тепла.
Прогноз погоди в Одеській області на 18 березня
Мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 1-6°C морозу, вдень 3-8°C тепла.
На автошляхах області видимість добра.
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