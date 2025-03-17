Прогноз погоды в Одессе на 18 марта

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Переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-3°C мороза, днем 3-5°C тепла.

Прогноз погоды в Одесской области на 18 марта

Переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер северный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 1-6°C мороза, днем 3-8°C тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

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