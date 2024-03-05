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Що відзначають православні 5 березня: вшанування Конона Мандонського та інші церковні свята

Що відзначають православні 5 березня: вшанування Конона Мандонського та інші церковні свята

Церковне свято сьогодні, 5 березня. Розповідаємо, пам’ять яких святих шанують православні віряни цього дня, в які народні прикмети в цей день вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити та чому.

5 березня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

5 березня за новим церковним календарем православні віряни вшановують пам’ять Конона Мандонського. У народному календарі — Конон Городник.

Ким був Конон Мандонський

Конон народився у початковій частині III століття в місті Назарет. Він був простим і благочестивим християнином, що вела скромне життя та займався сільськогосподарською роботою, з якої забезпечував себе їжею. Відомий під іменем Конона Мандонського, він мешкав у невеликому містечку Мандон.

Під час правління римського імператора Деція Траяна, християни стали об’єктом переслідувань, серед яких був і сам Конон. Хоча він постачав продукти на імператорський стіл, його арештували. Натомість карати його безпосередньо вирішили не стратою, а пропонували відмовитися від своєї віри. Однак Конон відмовився, тому йому вбили цвяхи у ноги та примусили бігти перед колісницею, доки він не впав і не помер під копитами коней.

Народні прикмети 5 березня

Прикмети цього дня говорять наступне:

  • день сонячний видався — літо буде теплим;
  • 5 березня без опадів — влітку граду не буде;
  • граки сідають на гнізда — через три тижні можна виходити в поле.

Що не можна робити 5 березня

Сьогодні не можна робити таке:

  • лихословити;
  • лаятися;
  • пліткувати;
  • розпускати чутки;
  • лінуватися.

Дивіться також: повний православний церковний календар на 2024 рік за новоюліанським і юліанським стилями

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