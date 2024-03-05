Що відзначають православні 5 березня: вшанування Конона Мандонського та інші церковні свята

Церковне свято сьогодні, 5 березня. Розповідаємо, пам’ять яких святих шанують православні віряни цього дня, в які народні прикмети в цей день вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити та чому.
5 березня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем
5 березня за новим церковним календарем православні віряни вшановують пам’ять Конона Мандонського. У народному календарі — Конон Городник.
Ким був Конон Мандонський
Конон народився у початковій частині III століття в місті Назарет. Він був простим і благочестивим християнином, що вела скромне життя та займався сільськогосподарською роботою, з якої забезпечував себе їжею. Відомий під іменем Конона Мандонського, він мешкав у невеликому містечку Мандон.
Під час правління римського імператора Деція Траяна, християни стали об’єктом переслідувань, серед яких був і сам Конон. Хоча він постачав продукти на імператорський стіл, його арештували. Натомість карати його безпосередньо вирішили не стратою, а пропонували відмовитися від своєї віри. Однак Конон відмовився, тому йому вбили цвяхи у ноги та примусили бігти перед колісницею, доки він не впав і не помер під копитами коней.
Народні прикмети 5 березня
Прикмети цього дня говорять наступне:
- день сонячний видався — літо буде теплим;
- 5 березня без опадів — влітку граду не буде;
- граки сідають на гнізда — через три тижні можна виходити в поле.
Що не можна робити 5 березня
Сьогодні не можна робити таке:
- лихословити;
- лаятися;
- пліткувати;
- розпускати чутки;
- лінуватися.
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