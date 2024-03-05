Что отмечают православные 5 марта: чествование Конона Мандонского и другие церковные праздники

Церковный праздник сегодня, 5 марта. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.
5 марта 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
5 марта по новому церковному календарю православные верующие чтят память Конона Мандонского. В народном календаре — Конон Огородник.
Кем был Конон Мандонский
Конон родился в начальной части III века в городе Назарет. Он был простым и благочестивым христианином, который вел скромную жизнь и занимался сельскохозяйственной работой, с которой обеспечивал себя пищей. Известный под именем Конона Мандонского, он жил в небольшом городке Мандон.
Во время правления римского императора Деция Траяна, христиане стали объектом преследований, среди которых был и сам Конон. Хотя он поставлял продукты на императорский стол, его арестовали. Зато наказывать его непосредственно решили не казнью, а предлагали отказаться от своей веры. Однако Конон отказался, поэтому ему вбили гвозди в ноги и заставили бежать перед колесницей, пока он не упал и не умер под копытами лошадей.
Народные приметы 5 марта
Приметы этого дня говорят следующее:
- день солнечный выдался — лето будет теплым;
- 5 марта без осадков — летом града не будет;
- грачи садятся на гнезда — через три недели можно выходить в поле.
Что нельзя делать 5 марта
Сегодня нельзя делать следующее:
- сквернословить;
- ругаться;
- сплетничать;
- распускать слухи;
- лениться.
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