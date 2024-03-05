Что отмечают православные 5 марта: чествование Конона Мандонского и другие церковные праздники

5 марта 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

5 марта по новому церковному календарю православные верующие чтят память Конона Мандонского. В народном календаре — Конон Огородник.

Кем был Конон Мандонский

Конон родился в начальной части III века в городе Назарет. Он был простым и благочестивым христианином, который вел скромную жизнь и занимался сельскохозяйственной работой, с которой обеспечивал себя пищей. Известный под именем Конона Мандонского, он жил в небольшом городке Мандон.

Во время правления римского императора Деция Траяна, христиане стали объектом преследований, среди которых был и сам Конон. Хотя он поставлял продукты на императорский стол, его арестовали. Зато наказывать его непосредственно решили не казнью, а предлагали отказаться от своей веры. Однако Конон отказался, поэтому ему вбили гвозди в ноги и заставили бежать перед колесницей, пока он не упал и не умер под копытами лошадей.

Народные приметы 5 марта

Приметы этого дня говорят следующее:

день солнечный выдался — лето будет теплым;

5 марта без осадков — летом града не будет;

грачи садятся на гнезда — через три недели можно выходить в поле.

Что нельзя делать 5 марта

Сегодня нельзя делать следующее:

сквернословить;

ругаться;

сплетничать;

распускать слухи;

лениться.

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