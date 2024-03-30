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Що відзначають православні 30 березня: Іоан Ліствичник та інші церковні свята

Що відзначають православні 30 березня: Іоан Ліствичник та інші церковні свята

Церковне свято сьогодні, 30 березня. Розповідаємо, пам’ять яких святих шанують православні віряни цього дня, в які народні прикмети в цей день вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити та чому.

30 березня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

30 березня за новим церковним календарем православні віряни вшановують пам’ять преподобного Іоана Ліствичника.

Хто такий преподобний Іоан Ліствичник

Іоан Ліствичник з’явився на світ у віруючій сім’ї приблизно у 570 році. У двадцятирічному віці він обрав життя в монастирі, прийнявши чернечий постриг. Віддавши перевагу усамітненому життю, він відправився в пустелю, де провів наступні чотири десятиліття. Там Іоан практикував аскетизм, обмежуючи себе у фізичних задоволеннях та харчуванні, віддаючи перевагу молитві та духовним практикам. Після повернення з пустелі він став ігуменом, але невдовзі зрозумів, що його покликання — це життя в усамітненні, і він знову відійшов від світського життя. Іоан Ліствичник помер у віці 80 років, залишивши по собі багату духовну спадщину.

Народні прикмети 30 березня

Прикмети цього дня говорять наступне:

  • дивилися, який сьогодні день: на черешні з’явилися квіти — можна садити кукурудзу та буряки;
  • на березі листя розпустилося — до малої кількості дощів влітку;
  • з вуликів вже вилітають бджоли — прийшла справжня весна, яка буде теплою;
  • гуси високо летять — до великої кількості дощів навесні та влітку;
  • кульбаби почали квітнути — до короткого літа.

Що не можна робити 30 березня

Сьогодні не можна робити таке:

  • давати гроші в борг чи позичати самим;
  • сваритися, лихословити, злитися;
  • займатися домашніми справами і відкласти серйозну фізичну працю.

Дивіться також: повний православний церковний календар на 2024 рік за новоюліанським і юліанським стилями

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