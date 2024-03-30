Что отмечают православные 30 марта: Иоанн Лествичник и другие церковные праздники

Церковный праздник сегодня, 30 марта. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.
30 марта 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
30 марта по новому церковному календарю православные верующие чтят память преподобного Иоанна Лествичника.
Кто такой преподобный Иоанн Лествичник
Иоанн Лествичник появился на свет в верующей семье примерно в 570 году. В двадцатилетнем возрасте он избрал жизнь в монастыре, приняв монашеский постриг. Предпочтя уединенную жизнь, он отправился в пустыню, где провел следующие четыре десятилетия. Там Иоанн практиковал аскетизм, ограничивая себя в физических удовольствиях и питании, отдавая предпочтение молитве и духовным практикам. По возвращении из пустыни он стал игуменом, но вскоре понял, что его призвание — это жизнь в уединении, и он снова отошел от светской жизни. Иоанн Лествичник умер в возрасте 80 лет, оставив после себя богатое духовное наследие.
Народные приметы 30 марта
Приметы этого дня говорят следующее:
- смотрели, какой сегодня день: на черешне появились цветы — можно сажать кукурузу и свеклу;
- на берегу листья распустились — к малому количеству дождей летом;
- из ульев уже вылетают пчелы — пришла настоящая весна, которая будет теплой;
- гуси высоко летят — к большому количеству дождей весной и летом;
- одуванчики начали цвести — к короткому лету.
Что нельзя делать 30 марта
Сегодня нельзя делать следующее:
- давать деньги в долг или занимать самим;
- ссориться, сквернословить, злиться;
- заниматься домашними делами и отложить серьезный физический труд.
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