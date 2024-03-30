Новости Одессы и Одесской области

Что отмечают православные 30 марта: Иоанн Лествичник и другие церковные праздники

Что отмечают православные 30 марта: Иоанн Лествичник и другие церковные праздники

Церковный праздник сегодня, 30 марта. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.

30 марта 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

30 марта по новому церковному календарю православные верующие чтят память преподобного Иоанна Лествичника.

Кто такой преподобный Иоанн Лествичник

Иоанн Лествичник появился на свет в верующей семье примерно в 570 году. В двадцатилетнем возрасте он избрал жизнь в монастыре, приняв монашеский постриг. Предпочтя уединенную жизнь, он отправился в пустыню, где провел следующие четыре десятилетия. Там Иоанн практиковал аскетизм, ограничивая себя в физических удовольствиях и питании, отдавая предпочтение молитве и духовным практикам. По возвращении из пустыни он стал игуменом, но вскоре понял, что его призвание — это жизнь в уединении, и он снова отошел от светской жизни. Иоанн Лествичник умер в возрасте 80 лет, оставив после себя богатое духовное наследие.

Народные приметы 30 марта

Приметы этого дня говорят следующее:

  • смотрели, какой сегодня день: на черешне появились цветы — можно сажать кукурузу и свеклу;
  • на берегу листья распустились — к малому количеству дождей летом;
  • из ульев уже вылетают пчелы — пришла настоящая весна, которая будет теплой;
  • гуси высоко летят — к большому количеству дождей весной и летом;
  • одуванчики начали цвести — к короткому лету.

Что нельзя делать 30 марта

Сегодня нельзя делать следующее:

  • давать деньги в долг или занимать самим;
  • ссориться, сквернословить, злиться;
  • заниматься домашними делами и отложить серьезный физический труд.

Смотрите также: полный православный церковный календарь на 2024 год по новоюлианскому и юлианскому стилям

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua