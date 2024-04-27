Що відзначають православні 27 квітня: апостол Симеон та інші церковні свята

27 квітня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

27 квітня за новим церковним календарем православні віряни вшановують пам’ять день пам’яті апостола Симеона.

Хто такий апостол Симеон

Святкування на честь апостола Симеона відбувається як шанування його життя та місії. Він, відомий також під ім’ям Симон, належав до кола сімдесяти апостолів і часто згадується як один із братів Ісуса Христа, разом з Іаковом, Іосією та Іудою. Традиція каже, що Симеон був дитиною Клеопи та Марії, а також був у родинних зв’язках з Йосифом Обручником, чоловіком Діви Марії.

Народні прикмети 27 квітня

Прикмети цього дня говорять наступне:

дивилися, який сьогодні день: дощ віщує хороший урожай меду;

веселка — на спекотне і посушливе літо;

якщо на сході сонця небо ясне, то літо буде вітряним;

багато зірок на небі вночі — до погіршення погоди найближчими днями;

вранці ясно, а до обіду з’явилися хмари — до холодної погоди.

Що не можна робити 27 квітня

Сьогодні не можна робити таке:

сваритися з хворою людиною;

співати перед оранкою і посівом овочів, інакше овочі погано вродять;

підбирати тварин, особливо котів та пташок, оскільки вважається, що нечиста сила може набувати такої подоби.

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