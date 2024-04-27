Что отмечают православные 27 апреля: апостол Симеон и другие церковные праздники

Церковный праздник сегодня, 27 апреля. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.
27 апреля 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю
27 апреля по новому церковному календарю православные верующие чтят память день памяти апостола Симеона.
Кто такой апостол Симеон
Празднование в честь апостола Симеона происходит как почитание его жизни и миссии. Он, известный также под именем Симон, принадлежал к кругу семидесяти апостолов и часто упоминается как один из братьев Иисуса Христа, вместе с Иаковом, Иосифом и Иудой. Традиция говорит, что Симеон был ребенком Клеопы и Марии, а также был в родственных связях с Иосифом Обручником, мужем Девы Марии.
Народные приметы 27 апреля
Приметы этого дня говорят следующее:
- смотрели, какой сегодня день: дождь предвещает хороший урожай меда;
- радуга — на жаркое и засушливое лето;
- если на восходе солнца небо ясное, то лето будет ветреным;
- много звезд на небе ночью — к ухудшению погоды в ближайшие дни;
- утром ясно, а к обеду появились облака — к холодной погоде.
Что нельзя делать 27 апреля
Сегодня нельзя делать следующее:
- ссориться с больным человеком;
- петь перед вспашкой и посевом овощей, иначе овощи плохо уродят;
- подбирать животных, особенно котов и птиц, поскольку считается, что нечистая сила может приобретать такой облик.
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