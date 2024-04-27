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Что отмечают православные 27 апреля: апостол Симеон и другие церковные праздники

Что отмечают православные 27 апреля: апостол Симеон и другие церковные праздники

Церковный праздник сегодня, 27 апреля. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.

27 апреля 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

27 апреля по новому церковному календарю православные верующие чтят память  день памяти апостола Симеона.

Кто такой апостол Симеон

Празднование в честь апостола Симеона происходит как почитание его жизни и миссии. Он, известный также под именем Симон, принадлежал к кругу семидесяти апостолов и часто упоминается как один из братьев Иисуса Христа, вместе с Иаковом, Иосифом и Иудой. Традиция говорит, что Симеон был ребенком Клеопы и Марии, а также был в родственных связях с Иосифом Обручником, мужем Девы Марии.

Народные приметы 27 апреля

Приметы этого дня говорят следующее:

  • смотрели, какой сегодня день: дождь предвещает хороший урожай меда;
  • радуга — на жаркое и засушливое лето;
  • если на восходе солнца небо ясное, то лето будет ветреным;
  • много звезд на небе ночью — к ухудшению погоды в ближайшие дни;
  • утром ясно, а к обеду появились облака — к холодной погоде.

Что нельзя делать 27 апреля

Сегодня нельзя делать следующее:

  • ссориться с больным человеком;
  • петь перед вспашкой и посевом овощей, иначе овощи плохо уродят;
  • подбирать животных, особенно котов и птиц, поскольку считается, что нечистая сила может приобретать такой облик.

Смотрите также: полный православный церковный календарь на 2024 год по новоюлианскому и юлианскому стилям

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