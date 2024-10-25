Церковні свята 25 жовтня: прикмети, кого вшановують і чого не можна робити

25 жовтня в церковному календарі – день пам’яті святих мучеників Маркіяна і Мартирія.

Що це за день

Маркіян і Мартирій, будучи римськими військовими, проявили неймовірну силу віри та непохитність перед обличчям смертельної небезпеки. Маркіян, командир війська, та Мартирій, простий солдат, відмовилися виконувати накази, які суперечили їхнім християнським переконанням. Вони не схилилися перед римськими богами, навіть під загрозою страти, що зробило їх символами мужності та духовної непохитності.

За свою твердість і вірність вірі, святі були засуджені на смерть, прийнявши мученицьку долю в ім’я християнства. Їхня страта стала прикладом для багатьох інших християн, що жили в часи переслідувань. Сьогодні мощі Маркіяна і Мартирія зберігаються в римських катакомбах, а їхня пам’ять живе в серцях віруючих, які вшановують цих мужніх воїнів як святих мучеників, відзначаючи їхній день прикладами віри та духовної стійкості.

Що не можна робити 25 жовтня

Забороняється лихословити, лаятися.

Не можна відмовляти нужденним у допомозі.

Не слід брехати, обмовляти, пліткувати.

Народні прикмети 25 жовтня

дивилися, який сьогодні день: зірки на небі яскраві до морозу, тьмяні — буде потепління;

багато зірок вночі — наступного року буде великий урожай гороху;

почути грім — до теплої і сніжної зими;

вранці туман — чекайте на потепління.

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