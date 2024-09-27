Что отмечает церковь 27 сентября: праздники, почитание святых, приметы и чего нельзя делать

Церковный праздник сегодня, 27 сентября. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.
27 сентября у православных верующих День памяти святых мучеников Калистрата и его соратников.
Что это за день
Святой Калистрат происходил из Карфагена и был воспитан в христианской вере своим отцом, который сам был христианином. Его дед Неоскор стал свидетелем страданий Христа, и это семейное духовное наследие глубоко укоренилось в Калистрате. Став воином, он оставался преданным своей вере, даже когда за это ему грозили наказания. Его благочестие не осталось незамеченным, и один из сослуживцев донес на него за молитвы, обращенные ко Христу.
Калистрата пытались заставить отречься от веры и принести жертвы языческим богам, но он отказался, даже под угрозой пыток. Чудо, произошедшее во время его попытки утопления, поразило свидетелей — 49 воинов приняли христианство, видя несокрушимость Калистрата и его чудесное спасение. Вместе с новообращенными, святой Калистрат остался верен своим убеждениям, несмотря на жестокие пытки. Все они в конце концов были казнены, оставив после себя пример безграничной веры и самопожертвования.
Что нельзя делать 27 сентября
- Нельзя ходить в лес — существует большой риск потеряться.
- Не следует устраивать скандалы — они затянутся надолго.
- Запрещается брать и давать деньги в долг.
Народные приметы 27 сентября
- смотрели, какой сегодня день: уже улетели перелетные птицы — ждите морозную погоду;
- утром заморозок — зима придет рано;
- дует западный ветер — через несколько дней уже испортится погода;
- резко похолодало — весна будет ранней.
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