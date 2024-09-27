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Что отмечает церковь 27 сентября: праздники, почитание святых, приметы и чего нельзя делать

Что отмечает церковь 27 сентября: праздники, почитание святых, приметы и чего нельзя делать

Церковный праздник сегодня, 27 сентября. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.

27 сентября у православных верующих День памяти святых мучеников Калистрата и его соратников.

Что это за день

Святой Калистрат происходил из Карфагена и был воспитан в христианской вере своим отцом, который сам был христианином. Его дед Неоскор стал свидетелем страданий Христа, и это семейное духовное наследие глубоко укоренилось в Калистрате. Став воином, он оставался преданным своей вере, даже когда за это ему грозили наказания. Его благочестие не осталось незамеченным, и один из сослуживцев донес на него за молитвы, обращенные ко Христу.

Калистрата пытались заставить отречься от веры и принести жертвы языческим богам, но он отказался, даже под угрозой пыток. Чудо, произошедшее во время его попытки утопления, поразило свидетелей — 49 воинов приняли христианство, видя несокрушимость Калистрата и его чудесное спасение. Вместе с новообращенными, святой Калистрат остался верен своим убеждениям, несмотря на жестокие пытки. Все они в конце концов были казнены, оставив после себя пример безграничной веры и самопожертвования.

Что нельзя делать 27 сентября

  • Нельзя ходить в лес — существует большой риск потеряться.
  • Не следует устраивать скандалы — они затянутся надолго.
  • Запрещается брать и давать деньги в долг.

Народные приметы 27 сентября

  • смотрели, какой сегодня день: уже улетели перелетные птицы — ждите морозную погоду;
  • утром заморозок — зима придет рано;
  • дует западный ветер — через несколько дней уже испортится погода;
  • резко похолодало — весна будет ранней.

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