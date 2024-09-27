Что отмечает церковь 27 сентября: праздники, почитание святых, приметы и чего нельзя делать

27 сентября у православных верующих День памяти святых мучеников Калистрата и его соратников.

Что это за день

Святой Калистрат происходил из Карфагена и был воспитан в христианской вере своим отцом, который сам был христианином. Его дед Неоскор стал свидетелем страданий Христа, и это семейное духовное наследие глубоко укоренилось в Калистрате. Став воином, он оставался преданным своей вере, даже когда за это ему грозили наказания. Его благочестие не осталось незамеченным, и один из сослуживцев донес на него за молитвы, обращенные ко Христу.

Калистрата пытались заставить отречься от веры и принести жертвы языческим богам, но он отказался, даже под угрозой пыток. Чудо, произошедшее во время его попытки утопления, поразило свидетелей — 49 воинов приняли христианство, видя несокрушимость Калистрата и его чудесное спасение. Вместе с новообращенными, святой Калистрат остался верен своим убеждениям, несмотря на жестокие пытки. Все они в конце концов были казнены, оставив после себя пример безграничной веры и самопожертвования.

Что нельзя делать 27 сентября

Нельзя ходить в лес — существует большой риск потеряться.

Не следует устраивать скандалы — они затянутся надолго.

Запрещается брать и давать деньги в долг.

Народные приметы 27 сентября

смотрели, какой сегодня день: уже улетели перелетные птицы — ждите морозную погоду;

утром заморозок — зима придет рано;

дует западный ветер — через несколько дней уже испортится погода;

резко похолодало — весна будет ранней.

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