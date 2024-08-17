Що відзначає церква 17 серпня: свята, вшанування святих, прикмети та чого не можна робити

17 серпня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

17 серпня за новим церковним календарем у православних вірян день пам’яті святого мученика Мирона.

Хто такий святий мученик Мирон

Цей святий постраждав у 250 році під час гонінь на християн за правління імператора Декія. Мирон був знаним за свою доброту, лагідність і милосердя, але також за непохитну відвагу в обороні своєї пастви. Під час святкування Різдва Христового, коли місцевий правитель Антипатр разом із воїнами вдерся до храму, щоб схопити молільників, Мирон рішуче виступив проти жорстокості правителя, відкрито викриваючи його. За цю сміливість святого піддали жорстоким тортурам: його тіло стругали залізними гребенями, кидали в розпечену піч, але Господь захистив його від загибелі.

Коли правитель спробував змусити Мирона поклонитися язичницьким ідолам, той непохитно відмовився, навіть після того, як його шкіру різали ременями. Невблаганний у своїй вірі, він залишився твердим до кінця. Зрештою, Мирона відправили до міста Кизик, де його стратили, відсікши голову мечем. Віряни шанують святого Мирона за його мужність і відданість християнським цінностям навіть перед лицем смерті.

Що не можна робити 17 серпня

Не слід сваритися, особливо з близькими людьми.

Не можна змушувати працювати коней.

Забороняється ображати тварин.

Народні прикмети 17 серпня

дивилися, який сьогодні день: погоже і ясно — чекайте на негоду;

дуже спекотний день — у вересні буде багато дощів;

низько пливуть хмари — скоро почнуться затяжні дощі;

полин має товстий корінь — наступний рік буде неврожайним.

Дивіться також: повний православний церковний календар на 2024 рік за новоюліанським і юліанським стилями