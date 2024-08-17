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Что отмечает церковь 17 августа: праздники, чествование святых, приметы и чего нельзя делать

Что отмечает церковь 17 августа: праздники, чествование святых, приметы и чего нельзя делать

Церковный праздник сегодня, 17 августа. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.

17 августа 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

17 августа по новому церковному календарю у православных верующих день памяти святого мученика Мирона.

Кто такой святой мученик Мирон

Этот святой пострадал в 250 году во время гонений на христиан во время правления императора Декия. Мирон был известен за свою доброту, кротость и милосердие, но также за непоколебимую отвагу в обороне своей паствы. Во время празднования Рождества Христова, когда местный правитель Антипатр вместе с воинами ворвался в храм, чтобы схватить молящихся, Мирон решительно выступил против жестокости правителя, открыто обличая его. За эту смелость святого подвергли жестоким пыткам: его тело строгали железными гребнями, бросали в раскаленную печь, но Господь защитил его от гибели.

Когда правитель попытался заставить Мирона поклониться языческим идолам, тот непоколебимо отказался, даже после того, как его кожу резали ремнями. Неумолимый в своей вере, он остался твердым до конца. В конце концов, Мирона отправили в город Кизик, где его казнили, отсекая голову мечом. Верующие почитают святого Мирона за его мужество и преданность христианским ценностям даже перед лицом смерти.

Что нельзя делать 17 августа

  • Не следует ссориться, особенно с близкими людьми.
  • Нельзя заставлять работать лошадей.
  • Запрещается оскорблять животных.

Народные приметы 17 августа

  • смотрели, какой сегодня день: погожий и ясный — ждите непогоды;
  • очень жаркий день — в сентябре будет много дождей;
  • низко плывут облака — скоро начнутся затяжные дожди;
  • полынь имеет толстый корень — следующий год будет неурожайным.

Смотрите также: полный православный церковный календарь на 2024 год по новоюлианскому и юлианскому стилям

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