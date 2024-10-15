Що відзначає церква 15 жовтня: свята, вшанування святих, прикмети та чого не можна робити

15 жовтня в церковному календарі — день пам’яті святого преподобномученика Лукіяна.

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Що це за день

Святий Лукіян жив у першій половині IV століття, і його приклад відданості Богу залишається актуальним навіть сьогодні. Він народився в Римі, де був заможним чоловіком, однак вирішив віддати своє багатство бідним, обравши життя відлюдника. Відданий молитві та служінню, Лукіян став символом справжньої християнської жертовності.

Його життя трагічно обірвалося під час переслідування християн у Римській імперії. Він був ув’язнений, зазнав жорстоких катувань, проте ніколи не зрікся своєї віри. Попри всі випробування, святий залишався непохитним у своїй духовній силі. Мученицька смерть у 312 році зробила його символом стійкості та безмежної відданості Богові, а його пам’ять вшановується як приклад для всіх вірян.

Що не можна робити 15 жовтня

Не можна вживати масну їжу і спиртні напої.

До світанку забороняється задивлятися в дзеркало.

Не слід виходити з будинку після заходу сонця.

Народні прикмети 15 жовтня

дивилися, який сьогодні день: коло навколо місяця — чекайте на заморозки;

досі літають комарі — до м’якої зими;

світанок хмарний — найближчими днями погіршиться погода;

безхмарне і ясне небо — буде гарна погода.

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