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Що відзначає церква 15 жовтня: свята, вшанування святих, прикмети та чого не можна робити

Що відзначає церква 15 жовтня: свята, вшанування святих, прикмети та чого не можна робити

Церковне свято сьогодні, 15 жовтня. Розповідаємо, пам’ять яких святих шанують православні віряни цього дня, в які народні прикмети в цей день вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити та чому.

15 жовтня в церковному календарі — день пам’яті святого преподобномученика Лукіяна.

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Що це за день

Святий Лукіян жив у першій половині IV століття, і його приклад відданості Богу залишається актуальним навіть сьогодні. Він народився в Римі, де був заможним чоловіком, однак вирішив віддати своє багатство бідним, обравши життя відлюдника. Відданий молитві та служінню, Лукіян став символом справжньої християнської жертовності.

Його життя трагічно обірвалося під час переслідування християн у Римській імперії. Він був ув’язнений, зазнав жорстоких катувань, проте ніколи не зрікся своєї віри. Попри всі випробування, святий залишався непохитним у своїй духовній силі. Мученицька смерть у 312 році зробила його символом стійкості та безмежної відданості Богові, а його пам’ять вшановується як приклад для всіх вірян.

Що не можна робити 15 жовтня

  • Не можна вживати масну їжу і спиртні напої.
  • До світанку забороняється задивлятися в дзеркало.
  • Не слід виходити з будинку після заходу сонця.

Народні прикмети 15 жовтня

  • дивилися, який сьогодні день: коло навколо місяця — чекайте на заморозки;
  • досі літають комарі — до м’якої зими;
  • світанок хмарний — найближчими днями погіршиться погода;
  • безхмарне і ясне небо — буде гарна погода.

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