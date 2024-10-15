Що відзначає церква 15 жовтня: свята, вшанування святих, прикмети та чого не можна робити

Церковне свято сьогодні, 15 жовтня. Розповідаємо, пам’ять яких святих шанують православні віряни цього дня, в які народні прикмети в цей день вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити та чому.
15 жовтня в церковному календарі — день пам’яті святого преподобномученика Лукіяна.
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Що це за день
Святий Лукіян жив у першій половині IV століття, і його приклад відданості Богу залишається актуальним навіть сьогодні. Він народився в Римі, де був заможним чоловіком, однак вирішив віддати своє багатство бідним, обравши життя відлюдника. Відданий молитві та служінню, Лукіян став символом справжньої християнської жертовності.
Його життя трагічно обірвалося під час переслідування християн у Римській імперії. Він був ув’язнений, зазнав жорстоких катувань, проте ніколи не зрікся своєї віри. Попри всі випробування, святий залишався непохитним у своїй духовній силі. Мученицька смерть у 312 році зробила його символом стійкості та безмежної відданості Богові, а його пам’ять вшановується як приклад для всіх вірян.
Що не можна робити 15 жовтня
- Не можна вживати масну їжу і спиртні напої.
- До світанку забороняється задивлятися в дзеркало.
- Не слід виходити з будинку після заходу сонця.
Народні прикмети 15 жовтня
- дивилися, який сьогодні день: коло навколо місяця — чекайте на заморозки;
- досі літають комарі — до м’якої зими;
- світанок хмарний — найближчими днями погіршиться погода;
- безхмарне і ясне небо — буде гарна погода.
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