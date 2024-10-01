Що відзначає церква 1 жовтня: свята, вшанування святих, прикмети та чого не можна робити

1 жовтня в церковному календарі – Покрова Пресвятої Богородиці.

Що це за день

Свято Покрови Пресвятої Богородиці бере свій початок з подій, що сталися у Константинополі в 910 році. Легенда розповідає про те, як під час облоги міста його мешканці зібралися в Влахернському храмі, молячись за порятунок. У цей момент святий Андрій Юродивий побачив дивовижне видіння: перед людьми з’явилася Пресвята Богородиця, яка, накривши їх своїм омофором, символізувала божественний захист. Після цього вороги відступили, і місто було врятоване від загибелі. Це зображення захисту та турботи стало основою для святкування Покрови, яке продовжує мати величезне значення для багатьох.

В Україні це свято набуло особливого значення, адже воно співпало з Днем українського козацтва. Козаки вважали Богородицю своєю покровителькою, і в переддень битв завжди зверталися до неї з молитвами. Її ікона прикрашала кожен козацький курінь, ставши символом надії та захисту. Так, Покрова не лише вшановує материнську любов і підтримку, але й нагадує про героїчне минуле українського народу, що боровся за свободу під божественним покровом.

Що не можна робити 1 жовтня

Не варто багато переживати, думати про негативне.

Не можна лінуватися, інакше будуть проблеми з фінансами.

Забороняється цього дня прибирати павутину.

Народні прикмети 1 жовтня

дивилися, який сьогодні день: журавлі вже летять в теплі краї — скоро прийде справжня зима;

яка погода цього дня, такою вона буде й 1 квітня;

птахи не поспішають відлітати в теплі краї — на зиму ще не чекайте;

бур’ян виріс високим — до великої кількості снігу.

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