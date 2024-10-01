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Что отмечает церковь 1 октября: праздники, почитание святых, приметы и чего нельзя делать

Что отмечает церковь 1 октября: праздники, почитание святых, приметы и чего нельзя делать

Церковный праздник сегодня, 1 октября. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.

1 октября в церковном календаре — Покрова Пресвятой Богородицы.

Что это за день

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы берет свое начало с событий, произошедших в Константинополе в 910 году. Легенда рассказывает о том, как во время осады города его жители собрались во Влахернском храме, молясь о спасении. В этот момент святой Андрей Юродивый увидел удивительное видение: перед людьми явилась Пресвятая Богородица, которая, накрыв их своим омофором, символизировала божественную защиту. После этого враги отступили, и город был спасен от гибели. Это изображение защиты и заботы стало основой для празднования Покрова, которое продолжает иметь огромное значение для многих.

В Украине этот праздник приобрел особое значение, ведь он совпал с Днем украинского казачества. Казаки считали Богородицу своей покровительницей, и в канун битв всегда обращались к ней с молитвами. Ее икона украшала каждый казацкий курень, став символом надежды и защиты. Так, Покрова не только чтит материнскую любовь и поддержку, но и напоминает о героическом прошлом украинского народа, который боролся за свободу под божественным покровом.

Что нельзя делать 1 октября

  • Не стоит много переживать, думать о негативном.
  • Нельзя лениться, иначе будут проблемы с финансами.
  • Запрещается в этот день убирать паутину.

Народные приметы 1 октября

  • смотрели, какой сегодня день: журавли уже летят в теплые края — скоро придет настоящая зима;
  • какая погода в этот день, такой она будет и 1 апреля;
  • птицы не спешат улетать в теплые края — зимы еще не ждите;
  • сорняк вырос высоким — к большому количеству снега.

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