Що святкують 10 червня: День ремісництва, здорового харчування і геральдики

10 червня 2024 року в світі та в Україні відзначають Всесвітній день ремісництва, Міжнародний день геральдики та День здорового харчування. А ще дізнайтеся, які події відбулися цього дня і хто з відомих людей народився.
Всесвітній день стилю модерн
10 червня – особливий день у календарі України та світу, адже він відзначається як Всесвітній день стилю модерн. Це свято було започатковано у 2013 році за ініціативи угорського видання Szecessziós Magazin та Музею прикладного мистецтва у Будапешті, де й відбулося перше урочисте вшанування. Вибір дати має символічне значення, адже саме 10 червня в історії померли два великих архітектори модерну: Антоніо Гауді з Іспанії та Еден Лехнер, автор проекту Музею прикладного мистецтва у столиці Угорщини.
Всесвітній день ремісництва
Цього ж дня відзначається Всесвітній день ремісництва, що бере свій початок з 1964 року, коли в Нью-Йорку пройшла перша міжнародна конференція з участю представників 40 країн. Під час цієї події було прийнято рішення про створення Всесвітньої ремісничої ради.
Міжнародний день геральдики
Не менш важливим є Міжнародний день геральдики, який також святкується 10 червня. Це свято було встановлено у 2013 році на честь історичної події 1128 року, коли англійський король Генріх I Боклерк подарував Жоффруа V Плантагенету щит із зображенням трьох пар золотих левів на пошану його посвяти у лицарі.
День здорового харчування
Також 10 червня відзначається День здорового харчування, який є частиною Тижня здорового харчування, що розпочинається у другий понеділок червня. Це свято нагадує нам, що ідея здорового харчування має глибокі корені в історії. Зокрема, древні греки вже знали про важливість підтримання балансу чотирьох рідин в організмі та розуміли, що правильне харчування може сприяти кращому здоров’ю та самопочуттю.
Які історичні події стались 10 червня
- 404 — Івана Златоуста вигнали з Константинополя.
- 978 — князь Володимир зійшов на київський престол.
- 1692 — в американському Салемі повісили перших «відьом».
- 1793 — у Парижі відкрили перший у світі публічний зоопарк Jardin des Plantes.
- 1809 — Папа Римський Пій VII відлучив від церкви Наполеона Бонапарта.
- 1907 — французькі інженери брати Люм’єр винайшли спосіб друку кольорових фотографій, які планували використовувати для виробництва кольорового кіно.
- 1909 — пасажирський корабель «Славонія» вперше в історії використав сигнал SOS.
- 1909 — засновано місто Канберра, столиця Австралії.
- 1934 — при НКВС УРСР створили Головне управління виправно-трудових таборів і трудових поселень — українське відділення ГУЛАГу.
- 1940 — під час Другої світової війни Італія оголосила війну Франції та Британії. А Канада в свою чергу оголосила війну Італії.
- 1943 — угорець Ласло Біро винайшов кулькову ручку.
- 1950 — західні країни відкинули пропозицію СРСР провести в Німеччині референдум щодо об’єднання країни.
- 1964 — у Москві відкрили пам’ятник Тарасу Шевченку.
- 1976 — гурт Wings на чолі з Полом Маккартні зібрали на своєму концерті рекордну кількість глядачів у закритому приміщенні — понад 67 тис. глядачів.
- 1997 — американська корпорація Intel випустила процесор Pentium II.
- 2003 — гурт Modern Talking розпався вдруге.
- 2003 — NASA запустили марсохід Spirit Rover — перший з двох в рамках проєкту Mars Exploration Rover.
- 2021 — відбулось кільцеподібне сонячне затемнення.
Хто народився 10 червня
- 1706 — Джон Доллонд, англійський оптик, винахідник ахроматичних дублетів.
- 1819 — Гюстав Курбе, французький художник, провідний представник реалізму у малярстві.
- 1832 — Ніколаус Отто, німецький конструктор, який створив 4-тактний двигун внутрішнього згоряння.
- 1865 — Фредерік Кук, американський дослідник.
- 1880 — Андре Дерен, французький живописець, графік, скульптор.
- 1895 — Хетті Макденієл, американська кіноактриса, перша темношкіра володар «Оскара» (1940, «Віднесені вітром»).
- 1911 — Петро Вескляров, український актор, ведучий телепередачі «На добраніч, діти» («дід Панас»).
- 1915 — Сол Беллоу, американський письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури 1976 року.
- 1921 — Філіп, герцог Единбурзький, чоловік королеви Великої Британії Єлизавети II.
- 1922 — Джуді Гарленд, американська акторка й співачка
- 1923 — Роберт Максвелл, британський бізнесмен, творець видавничої та газетної імперії.
- 1959 — Карло Анчелотті, італійський футболіст і тренер.
- 1982 — Тара Ліпінські, американська фігуристка, олімпійська чемпіонка (1998).