Що святкують 10 червня: День ремісництва, здорового харчування і геральдики

Всесвітній день стилю модерн

10 червня – особливий день у календарі України та світу, адже він відзначається як Всесвітній день стилю модерн. Це свято було започатковано у 2013 році за ініціативи угорського видання Szecessziós Magazin та Музею прикладного мистецтва у Будапешті, де й відбулося перше урочисте вшанування. Вибір дати має символічне значення, адже саме 10 червня в історії померли два великих архітектори модерну: Антоніо Гауді з Іспанії та Еден Лехнер, автор проекту Музею прикладного мистецтва у столиці Угорщини.

Всесвітній день ремісництва

Цього ж дня відзначається Всесвітній день ремісництва, що бере свій початок з 1964 року, коли в Нью-Йорку пройшла перша міжнародна конференція з участю представників 40 країн. Під час цієї події було прийнято рішення про створення Всесвітньої ремісничої ради.

Міжнародний день геральдики

Не менш важливим є Міжнародний день геральдики, який також святкується 10 червня. Це свято було встановлено у 2013 році на честь історичної події 1128 року, коли англійський король Генріх I Боклерк подарував Жоффруа V Плантагенету щит із зображенням трьох пар золотих левів на пошану його посвяти у лицарі.

День здорового харчування

Також 10 червня відзначається День здорового харчування, який є частиною Тижня здорового харчування, що розпочинається у другий понеділок червня. Це свято нагадує нам, що ідея здорового харчування має глибокі корені в історії. Зокрема, древні греки вже знали про важливість підтримання балансу чотирьох рідин в організмі та розуміли, що правильне харчування може сприяти кращому здоров’ю та самопочуттю.

Які історичні події стались 10 червня

404 — Івана Златоуста вигнали з Константинополя.

978 — князь Володимир зійшов на київський престол.

1692 — в американському Салемі повісили перших «відьом».

1793 — у Парижі відкрили перший у світі публічний зоопарк Jardin des Plantes.

1809 — Папа Римський Пій VII відлучив від церкви Наполеона Бонапарта.

1907 — французькі інженери брати Люм’єр винайшли спосіб друку кольорових фотографій, які планували використовувати для виробництва кольорового кіно.

1909 — пасажирський корабель «Славонія» вперше в історії використав сигнал SOS.

1909 — засновано місто Канберра, столиця Австралії.

1934 — при НКВС УРСР створили Головне управління виправно-трудових таборів і трудових поселень — українське відділення ГУЛАГу.

1940 — під час Другої світової війни Італія оголосила війну Франції та Британії. А Канада в свою чергу оголосила війну Італії.

1943 — угорець Ласло Біро винайшов кулькову ручку.

1950 — західні країни відкинули пропозицію СРСР провести в Німеччині референдум щодо об’єднання країни.

1964 — у Москві відкрили пам’ятник Тарасу Шевченку.

1976 — гурт Wings на чолі з Полом Маккартні зібрали на своєму концерті рекордну кількість глядачів у закритому приміщенні — понад 67 тис. глядачів.

1997 — американська корпорація Intel випустила процесор Pentium II.

2003 — гурт Modern Talking розпався вдруге.

2003 — NASA запустили марсохід Spirit Rover — перший з двох в рамках проєкту Mars Exploration Rover.

2021 — відбулось кільцеподібне сонячне затемнення.

Хто народився 10 червня