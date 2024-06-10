Что празднуют 10 июня: День ремесленничества, здорового питания и геральдики

Всемирный день стиля модерн

10 июня – особый день в календаре Украины и мира, ведь он отмечается как Всемирный день стиля модерн. Этот праздник был начат в 2013 году по инициативе венгерского издания Szecessziós Magazin и Музея прикладного искусства в Будапеште, где и состоялось первое торжественное чествование. Выбор даты имеет символическое значение, ведь именно 10 июня в истории скончались два великих архитектора модерна: Антонио Гауди из Испании и Эден Лехнер, автор проекта Музея прикладного искусства в столице Венгрии.

Всемирный день ремесленничества

В этот же день отмечается Всемирный день ремесленничества, который начинается с 1964 года, когда в Нью-Йорке прошла первая международная конференция с участием представителей 40 стран. В ходе этого события было принято решение о создании Всемирного ремесленного совета.

Международный день геральдики

Не менее важен Международный день геральдики, который также празднуется 10 июня. Этот праздник был установлен в 2013 году в честь исторического события 1128 года, когда английский король Генрих I Боклерк подарил Жоффруа V Плантагенету щит с изображением трех пар золотых львов в честь его посвящения в рыцари.

День здорового питания

Также 10 июня отмечается День здорового питания, являющийся частью Недели здорового питания, которая начинается во второй понедельник июня. Этот праздник напоминает нам, что идея здорового питания имеет глубокие корни в истории. В частности, древние греки знали о важности поддержания баланса четырех жидкостей в организме и понимали, что правильное питание может способствовать лучшему здоровью и самочувствию.

Какие исторические события произошли 10 июня

404 — Ивана Златоуста выгнали из Константинополя.

978 — князь Владимир сошел на киевский престол.

1692 — в американском Салеме повесили первых «ведьм».

1793 — в Париже открыли первый в мире публичный зоопарк Jardin des Plantes.

1809 — Папа Римский Пий VII отлучил от церкви Наполеона Бонапарта.

1907 — французские инженеры братья Люмьер изобрели способ печати цветных фотографий, которые планировали использовать для производства цветного кино.

1909 — пассажирский корабль «Славония» впервые в истории использовал сигнал SOS.

1909 — основан город Канберра, столица Австралии.

1934 — при НКВД УССР создали Главное управление исправительно-трудовых лагерей и трудовых поселений — украинское отделение ГУЛАГа.

1940 — во время Второй мировой войны Италия объявила войну Франции и Британии. А Канада, в свою очередь, объявила войну Италии.

1943 — венгр Ласло Биро изобрел шариковую ручку.

1950 — западные страны отвергли предложение СССР провести в Германии референдум по объединению страны.

1964 — в Москве открыли памятник Тарасу Шевченко.

1976 — группа Wings во главе с Полом Маккартни собрали на своем концерте рекордное количество зрителей в закрытом помещении — более 67 тыс. зрителей.

1997 — американская корпорация Intel выпустила процессор Pentium II.

2003 — группа Modern Talking распалась во второй раз.

2003 — NASA запустили марсоход Spirit Rover — первый из двух в рамках проекта Mars Exploration Rover.

2021 — произошло кольцеобразное солнечное затмение.

Кто родился 10 июня