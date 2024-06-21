Ще нічого не вирішено: як закінчився матч збірних України та Словаччини на Євро-2024

Гра 2-го туру чемпіонату з футболу Євро-2024 команд Словаччина — Україна розпочалася о 16:00 за київським часом у п’ятницю, 21 червня на стадіоні «Дюссельдорф Арена» в місті Дюссельдорф.

Це був ключовий поєдинок, у якому нашій збірній критично важливо було здобути перемогу, оскільки в першому турі Україна програла Румунії з рахунком 0:3 і до другого туру вже перебувала на межі вильоту після групового етапу.

Результат матчу Україна — Словаччина

Збірна України перемогла в матчі проти збірної Словаччини з мінімальною перевагою 2:1

Словаки активно розпочали матч і створили кілька небезпечних моментів біля воріт Анатолія Трубіна. Українському голкіперу довелося рятувати команду після ударів Лукаша Гарасліна та Івана Шранца.

На 18-й хвилині матчу підопічні Франческо Кальцони відкрили рахунок. Шранц головою замкнув подачу з лівого флангу від Гарасліна.

Після пропущеного голу команда Сергія Реброва почала перехоплювати ініціативу і кілька разів небезпечно атакувала. Найкращий шанс був на 34-й хвилині, коли Олександр Тимчик пробив у штангу з правого краю штрафного.

На перерву команди пішли за мінімальної переваги словаків, але вже на початку другого тайму українці зрівняли рахунок. На 54-й хвилині Микола Шапаренко в один дотик пробив у ближній кут після прострілу від Олександра Зінченка. Це перший гол українців на Євро-2024.

Українці продовжили тиск, і на 80-й хвилині Роман Яремчук, який вийшов на заміну, забив після пасу від Шапаренка, забезпечивши перемогу над словаками.

Положення в турнірній таблиці

Таким чином, після другого туру інтрига в групі зберігається. Попереду гра Бельгії проти Румунії, після якої Румунія може вийти в лідери або ж усі команди зрівняють очки. У такому разі доля збірної України на Євро-2024 вирішуватиметься після третього туру в грі проти збірної Бельгії.

Коли буде і де дивитися наступний матч збірної України

Свій наступний матч у рамках Євро-2024 збірна України проведе проти збірної Бельгії. Гра відбудеться в середу, 26 червня о 19:00.

Трансляцію гри Україна — Словаччина на Євро-2024 можна буде подивитися на регіональних каналах «Суспільного», зокрема «Суспільне.Одеса». Канал транслюється безкоштовно в цифровому мовленні T2 і в кабельних мережах. Також Україна — Словаччина на Євро-2024 покаже платний сервіс MEGOGO. Він транслюватиме всі 51 матч турніру.