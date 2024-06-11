Чи буде в Одесі світло: що обіцяють енергетики 12 червня

За даними компанії-регулятора “Укренерго”, завтра, в середу, 12 червня 2024 року, по всій Україні діятимуть графіки стабілізаційних відключень електроенергії з 15:00 до 23:00 години.
Як пояснили в компанії, причина обмежень – зростання енергоспоживання через спекотну погоду.
Енергопостачання об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватиметься.
Нагадаємо, сьогодні, 11 червня, графіки погодинних відключень по всій країні було продовжено – вони діятимуть не до 19:00, як повідомлялося раніше, а до 23:00 години.
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