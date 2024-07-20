Шахматы для детей: где в Одессе научат ребенка этой игре

Шахматы в Одессе для ребенка — это лучший способ научить его нестандартно мыслить. Модные нынче спортивные секции это хорошо, но интеллект развивать тоже очень важно. Играя в шахматы, ребенок развивает память, внимание и логику. «Одесская жизнь» знала, где сегодня в Одессе ребенка научить играть в шахматы.
Шахматы — это древняя игра, которая появилась более полутора тысяч лет назад в Индии и оттуда начала путешествие по всему миру. Сегодня шахматы пользуются большим уважением у ученых — различные аспекты шахматной игры изучает даже математика.
В Одессе всегда любили шахматы, а одесская шахматная школа достаточно известна и воспитала многих известных шахматистов. Для детей в городе существует много клубов и шахматных школ. Самая известная — это комплексная детско-юношеская спортивная школа по шахматам, расположенная на улице Канатная, 95. Желающих заниматься здесь очень много, поэтому детей принимают по результатам собеседования, которое проводится каждый год с 15 по 30 августа. Однако если группы не укомплектованы, ребенка могут принять и после этого срока. Занятия в школе проводятся бесплатно.
Но даже если вы безнадежно опоздали на собеседование, отчаиваться не нужно — в городе есть много других шахматных школ и клубов с отличными тренерами. Большинство из них принимает детей на обучение с 4-5 лет. Главное, чтобы ребенок сам хотел заниматься шахматами.
Клубы предоставляют все необходимое для занятий, а стоимость обучения не превышает 100 грн за одно занятие. В месяц обычно проводится восемь уроков.
Где в Одессе шахматные клубы для детей
Шахматный клуб «Две ладьи» (от КДЮСШ)
- Адрес: ул. Черняховского, 12;
- Телефон: (050) 299-38-33;
- Время работы: ВТ-ВС, 14:00 — 20:00.
Детский клуб «Чудо-школа»
- Адрес: пр. Добровольского, 136, ул. Академика Заболотного, 60;
- Телефон: (068) 631-82-46;
- Время работы: 9:00 — 19:00 без выходных.