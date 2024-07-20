Шахматы для детей: где в Одессе научат ребенка этой игре

Шахматы — это древняя игра, которая появилась более полутора тысяч лет назад в Индии и оттуда начала путешествие по всему миру. Сегодня шахматы пользуются большим уважением у ученых — различные аспекты шахматной игры изучает даже математика.

В Одессе всегда любили шахматы, а одесская шахматная школа достаточно известна и воспитала многих известных шахматистов. Для детей в городе существует много клубов и шахматных школ. Самая известная — это комплексная детско-юношеская спортивная школа по шахматам, расположенная на улице Канатная, 95. Желающих заниматься здесь очень много, поэтому детей принимают по результатам собеседования, которое проводится каждый год с 15 по 30 августа. Однако если группы не укомплектованы, ребенка могут принять и после этого срока. Занятия в школе проводятся бесплатно.

Но даже если вы безнадежно опоздали на собеседование, отчаиваться не нужно — в городе есть много других шахматных школ и клубов с отличными тренерами. Большинство из них принимает детей на обучение с 4-5 лет. Главное, чтобы ребенок сам хотел заниматься шахматами.

Клубы предоставляют все необходимое для занятий, а стоимость обучения не превышает 100 грн за одно занятие. В месяц обычно проводится восемь уроков.

Где в Одессе шахматные клубы для детей

Шахматный клуб «Две ладьи» (от КДЮСШ)

Адрес: ул. Черняховского, 12;

Телефон: (050) 299-38-33;

Время работы: ВТ-ВС, 14:00 — 20:00.

Детский клуб «Чудо-школа»