Серцеві напади та магнітні бурі: перевірте рівень небезпеки на сьогодні

Потужна магнітна буря червоного рівня накриє Україну протягом найближчих днів. Уже сьогодні метеозалежні люди відчують нездужання через активні спалахи на Сонці.
За прогнозом Центру прогнозування космічної погоди та meteoagent, сьогодні, 28 листопада, Землю накриє сильна магнітна буря з К-індексом 5.
Планетарний К-індекс застосовується фахівцями для позначення інтенсивності магнітних бур, геомагнітна активність яких вимірюється за шкалою від 0 до 9. Як відомо, магнітні бурі викликаються регулярними спалахами і вибухами різної потужності на Сонці. Унаслідок такого явища виділяється значна кількість сонячної енергії, а заряджені частинки, утворені внаслідок спалахів, досягають магнітосфери Землі, сприяючи порушенням здоров’я у людей.
У період сильних магнітних бур у зоні ризику опиняються люди з метеозалежністю та хронічними захворюваннями. Вони можуть скаржитися на такі симптоми:
- підвищення артеріального тиску;
- безсоння;
- головний біль;
- підвищена стомлюваність;
- дратівливість;
- зниження концентрації;
- загальна слабкість і занепад сил.
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Що потрібно робити в дні магнітних бур
- Стежити за самопочуттям: Будьте уважними до сигналів вашого тіла та емоційних станів, записуйте свої відчуття та реакції, щоб краще зрозуміти, як вони пов’язані зі змінами погоди;
- Приділити увагу здоров’ю та відпочинку. Подбайте про своє фізичне та емоційне здоров’я, приділяйте час для сну;
- Уникайте стресу та напруження, намагайтеся уникати ситуацій, які можуть їх викликати;
- Проведіть час на свіжому повітрі. Для деяких метеозалежних людей перебування на свіжому повітрі може допомогти пом’якшити негативні ефекти магнітної бурі.
- Прогулянки або просто перебування на відкритому повітрі можуть допомогти вам розслабитися і поліпшити ваше самопочуття.