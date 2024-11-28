Серцеві напади та магнітні бурі: перевірте рівень небезпеки на сьогодні

За прогнозом Центру прогнозування космічної погоди та meteoagent, сьогодні, 28 листопада, Землю накриє сильна магнітна буря з К-індексом 5.

Планетарний К-індекс застосовується фахівцями для позначення інтенсивності магнітних бур, геомагнітна активність яких вимірюється за шкалою від 0 до 9. Як відомо, магнітні бурі викликаються регулярними спалахами і вибухами різної потужності на Сонці. Унаслідок такого явища виділяється значна кількість сонячної енергії, а заряджені частинки, утворені внаслідок спалахів, досягають магнітосфери Землі, сприяючи порушенням здоров’я у людей.

У період сильних магнітних бур у зоні ризику опиняються люди з метеозалежністю та хронічними захворюваннями. Вони можуть скаржитися на такі симптоми:

підвищення артеріального тиску;

безсоння;

головний біль;

підвищена стомлюваність;

дратівливість;

зниження концентрації;

загальна слабкість і занепад сил.

Що потрібно робити в дні магнітних бур