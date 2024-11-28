Сердечные приступы и магнитные бури: проверьте уровень опасности на сегодня

Мощная магнитная буря красного уровня накроет Украину в течение ближайших дней. Уже сегодня метеозависимые люди почувствуют недомогание из-за активных вспышек на Солнце.
По прогнозу Центра прогнозирования космической погоды и meteoagent, сегодня, 28 ноября, Землю накроет сильная магнитная буря с К-индексом 5.
Планетарный К-индекс применяется специалистами для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряется по шкале от 0 до 9. Как известно, магнитные бури вызываются регулярными вспышками и взрывами различной мощности на Солнце. В результате такого явления, выделяется значительное количество солнечной энергии, а заряженные частицы, образованные в результате вспышек, достигают магнитосферы Земли, способствуя нарушением здоровья у людей.
В период сильных магнитных бурь в зоне риска оказываются люди с метеозависимостью и хроническими заболевания. Они могут жаловаться на следующие симптомы:
- повышение артериального давления;
- бессонница;
- головная боль;
- повышенная утомляемость;
- раздражительность;
- снижение концентрации;
- общая слабость и упадок сил.
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Что нужно делать в дни магнитных бурь
- Следить за самочувствием: Будьте внимательны к сигналам вашего тела и эмоциональным состояниям, записывайте свои ощущения и реакции, чтобы лучше понять, как они связаны с изменениями погоды;
- Уделить внимание здоровью и отдыху. Позаботьтесь о своем физическом и эмоциональном здоровье, уделяйте время для сна;
- Избегайте стресса и напряжения, старайтесь избегать ситуаций, которые могут их вызвать;
- Проведите время на свежем воздухе. Для некоторых метеозависимых людей нахождение на свежем воздухе может помочь смягчить негативные эффекты магнитной бури. Прогулки или просто нахождение на открытом воздухе могут помочь вам расслабиться и улучшить ваше самочувствие.