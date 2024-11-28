Сердечные приступы и магнитные бури: проверьте уровень опасности на сегодня

По прогнозу Центра прогнозирования космической погоды и meteoagent, сегодня, 28 ноября, Землю накроет сильная магнитная буря с К-индексом 5.

Планетарный К-индекс применяется специалистами для обозначения интенсивности магнитных бурь, геомагнитная активность которых измеряется по шкале от 0 до 9. Как известно, магнитные бури вызываются регулярными вспышками и взрывами различной мощности на Солнце. В результате такого явления, выделяется значительное количество солнечной энергии, а заряженные частицы, образованные в результате вспышек, достигают магнитосферы Земли, способствуя нарушением здоровья у людей.

В период сильных магнитных бурь в зоне риска оказываются люди с метеозависимостью и хроническими заболевания. Они могут жаловаться на следующие симптомы:

повышение артериального давления;

бессонница;

головная боль;

повышенная утомляемость;

раздражительность;

снижение концентрации;

общая слабость и упадок сил.

Что нужно делать в дни магнитных бурь